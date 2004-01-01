9 июня 2017 года в Ярославской области состоится Межрегиональная аграрная выставка-форум «День Ярославского поля ». Аграрии области, а также регионов Центрального федерального округа и стран ближнего зарубежья встретятся, чтобы обсудить последние тенденции в развитии сельского хозяйства, инновации и ресурсы в сфере АПК, а также поделиться опытом успешной работы предприятий.

На площадке «Дня Ярославского поля» будут представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, сектор инвестиций в АПК, научно-технологическое обеспечение, фермерская и сувенирная лавки. На интерактивных площадках пройдут турнир по минигольфу, шоу Камацу, велотриал, уроки вождения на квадроцикле, кулинарные мастер-классы и дегустация фермерских продуктов. Среди лучших механизаторов региона пройдет соревнование по технике управления трактором.

В мероприятии примут участие руководители органов исполнительной и законодательной власти, руководители и специалисты предприятий агропромышленного комплекса, учреждения науки и образования Ярославской области, делегации из регионов ЦФО.

Главной темой «Дня Ярославского поля» станет производство экологически чистых и безопасных продуктов, обсуждение состоится на Международном форуме «Органическое сельское хозяйство — точки экономического роста». В рамках форума представители аграрного бизнеса смогут задать свои вопросы и получить экспертные рекомендации по ведению органического производства. Кроме того, запланировано проведение круглого стола на тему «Развитие непрерывного аграрного образования», Форума Российского союза сельской молодежи «Живет село — живет Россия» и брифинга «Фермер России — новая экономическая сила».

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области совместно с государственным образовательным автономным учреждением области «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» начинают сбор предложений по актуальным вопросам, которые будут подняты в ходе предстоящего мероприятия.

Предложения принимаются по следующим вопросам:

- меры государственной поддержки;

- молодежная политика на селе;

- органическое земледелие.

Предложения и контактные данные можно присылать на адрес электронной почты info34@yandex.ru до 29 мая 2017 года.