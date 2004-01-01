В 2016 году компании SDF удалось увеличить свои доходы, сохранив при этом высокий уровень рентабельности, в то время как на мировом рынке сельскохозяйственной техники было зафиксировано падение на 10%.



Компания закрыла 2016 год с оборотом в 1366 млн евро, что на 1,7% выше, чем в 2015. Рентабельность EBITDA составила 8,7%, показатель EBITDA — 119 млн евро, по сравнению со 127 млн евро в 2015.



Инвестиции достигли 92,5 млн евро, причем наиболее значительная часть в размере 34 млн евро была вложена в завершение строительства нового завода в Лауингене и 23 млн евро — в новые продукты.



По словам Генерального директора SDF Лодовико Буссолати: «2016-й был важным годом для нас. Несмотря на сложную ситуацию на рынке и продолжающийся спад, мы смогли удержать темп роста, сохранив рентабельность на уровне показателей последних лет».

