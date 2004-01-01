В рамках выставки представители «Шелл» расскажут о результатах международного исследования, посвященного влиянию смазочных материалов на общую стоимость владения строительной техникой.



Несмотря на очевидный экономический потенциал большинство компаний недооценивают значимость рационального использования смазочных материалов. Именно поэтому на CTT 2017 представители «Шелл» поделятся накопленной экспертизой и опытом в области сокращения общей стоимости владения оборудованием и расскажут о том, как концерн успешно помогает различным клиентам по всему миру оптимизировать расходы на техническое обслуживание техники благодаря правильному подбору и эксплуатации смазочных материалов.



«На протяжении многих лет «Шелл» активно работает с ведущими компаниями и научными центрами, чтобы найти лучшие технологические решения для бизнеса. Участие в столь масштабном отраслевом мероприятии как CTT 2017 позволяет нам найти новых партнеров и поделиться с ключевыми участниками строительного рынка нашим мировым опытом и полезной для них информацией. В нашей практике есть ряд успешных реализованных проектов, которые доказывают, что рациональный подход к применению смазочных материалов ведет к сокращению объема непредвиденных финансовых расходов», — отмечает Андрей Кудимов, руководитель отдела технической поддержки «Шелл» в России.



Более подробно узнать о комплексном подходе «Шелл» к оптимизации и снижению операционных расходов компаний строительного сектора, а также подобрать оптимальный пакет необходимых услуг можно на выставочном стенде «Шелл» на выставке СТТ (павильон 3, зал 13, стенд 13−600), где специалисты концерна ответят на все интересующие вопросы и предоставят рекомендации по применению смазочных материалов.

