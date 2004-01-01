В программе мероприятия ноу-хау KUHN: наша техника в статике и работе, на вопросы отвечают специалисты Российского представительства компании и представители европейских заводов KUHN.



Впервые в России будет представлен новый посевной комплекс минимального цикла почвоподготовки KUHN ESPRO RC с возможностью посева зерновых культур с одновременным внесением удобрений.



Хит программы: полная линейка плугов KUHN в работе, от навесных до 12-корпусных!



Также, в работе, мы представим технику KUHN для подготовки почвы, посева зерновых и пропашных культур, защиты растений.



Не останется без внимания и 50-летие дисковых косилок KUHN: кормозаготовительная техника KUHN в статике, а также конкурсы и лотерея ждут всех гостей.



Регистрация откроется в 9:00, торжественное открытие Дня поля — 10:00, сразу после чего мы приглашаем вас на пресс-конференцию. Приезжайте, нам есть что рассказать!



Мероприятие организовано при поддержке Администрации Воронежской области и Агрофирмы «Заречное»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДНЯ ПОЛЯ KUHN: ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ».



Ваши контакты на поле:



Менеджер по маркетингу «КУН ВОСТОК», Мария Михалина +7 (915) 110 91 86





Нач. отдела маркетинга «Воронежкомплект», Фурсов Петр Максимович +7 (900) 301 46 67

