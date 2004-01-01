Мы ведем совместную работу с дистрибьюторами, государственным сектором и правоохранительными органами, чтобы помочь нашим клиентам приобретать и использовать только оригинальные продукты DuPont, добиваясь тем самым повышения урожайности, качества, прибыльности и уровня жизни.



Одним из важных шагов в этой работе мы считаем повышение информированности наших клиентов и всех участников сельскохозяйственного рынка о разных аспектах этой проблемы и способах обеспечения собственной безопасности и сохранения своего урожая.



На этой странице Вы сможете найти информацию о масштабах проблемы, последствиях использования подделок и, самое главное, о том, как убедиться в подлинности продукта DuPont или с легкостью определить подделку.

