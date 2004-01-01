Параллельно с выставкой прошел 3-й Международный Саммит «Аграрная политика России. Настоящее и будущее», в ходе которого профессионалы мирового уровня и представители отрасли из регионов страны обсудили наиболее значимые проблемы российского АПК. Мероприятие организовали выставочная компания «Асти Групп» (Россия) и VNU Exhibitions Europe (Нидерланды).



На международной выставке ведущие компании отрасли представили инновационные разработки для животноводства, свиноводства, птицеводства, кормопроизводства. Выставка вновь стала значимым событием для представителей агропромышленного комплекса со всего мира. Свою концепцию по внедрению и использованию новых технологий в каждой из отраслей по производству и переработке животного белка мероприятие полностью оправдало.



Кроме того, лидеры отрасли обсудили важнейшие проблемы и перспективы агропромышленного комплекса России на 3-м Международном Саммите «Аграрная политика России. Настоящее и будущее». Уже который год мероприятие становится авторитетной площадкой для диалога бизнеса и власти по вопросам развития отрасли, обеспечения продуктовой безопасности в текущих условиях и привлечения инвестиций в АПК.



Саммит открыло пленарное заседание «Аграрная политика России. Настоящее и будущее», на котором спикеры затронули темы состояния российского агропрома в настоящее время и прогнозы темпов роста на ближайшие годы, поговорили о международных тенденциях в сфере растениеводства, здоровья животных, безопасности пищевых продуктов, обсудили будущее отечественных и иностранных инвестиций в АПК России, экспортный потенциал российской сельхозпродукции, а также меры поддержки продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки. Ведь в настоящее время именно сельское хозяйство показывает уверенный рост в условиях сокращающейся экономики.



В рамках деловой программы выступили спикеры от Министерства сельского хозяйства России, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, а также представители консалтинговых компаний, руководители крупных предприятий. HR-директора поделились своим опытом, а посетившие мероприятие линейные специалисты получили уникальные знания о последних трендах сельскохозяйственной отрасли.



Во второй день Саммита упор был сделан на мероприятия по секторам животноводства АПК — индейководство, птицеводство, свиноводство. Также одной из привлекших наибольшее внимание тем стало кормопроизводство: спикеры и участники подняли вопросы экспортных перспектив сегмента, дали прогноз цены зерновых товаров сезона 2017−2018, обозначили проблемы и предложили решения для российского кормопроизводства, вместе пытались понять, работают ли российские инновации в АПК. Ключевыми спикерами второго дня стали: Владимир Петриченко («ПроЗерно»), Виталий Смирнов (ГК «Содружество»), Александр Дащенко (ГК «АгроТерра»), Павел Склюев («Коралл»).



Третий день мероприятия продолжился секцией по одной из важнейших тем в агросекторе: на посвященной развитию российского экспорта конференции спикеры и участники обсудили актуальные вопросы и перспективы экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки, рассмотрели возможности и ограничения ближневосточных и азиатских рынков.



Оживленные дебаты в двух сессиях прошли на тему инвестиций в АПК. В формате панельных дискуссий обсуждались темы поддержки сельхозпроизводства и инвестиционной активности отрасли. Стабильное развитие агросектора страны и экспортный потенциал привлекают в отрасль инвестиции, как от текущих производителей, так и от новых игроков, и делают АПК одним из наиболее интересных сегментов для вложения средств.



«Подводя итоги выставки и Саммита, хочется отметить, что мы не теряем заинтересованность участников и посетителей к аграрному сектору. Это говорит о том, что не только мы чувствуем себя стабильно, но и ситуация в отрасли в целом стабилизировалась. Успех сегодняшней выставки демонстрирует, что сельское хозяйство интенсивно развивается, и есть все основания полагать, что темпы роста будут только увеличиваться, — отмечает Наринэ Багманян, президент выставочной компании «Асти Групп». — Мы уверенно движемся к главной цели — сделать продукцию доступной, не потеряв в качестве. Ежегодно на Саммите поднимаются самые острые и актуальные вопросы. А участники выставки представляют свои инновационные разработки».



В рамках выставки состоялось награждение победителей дегустационного конкурса «Лучший традиционный продукт». Золотые медали получили ЗАО «Аракс Трчнафабрика», ООО «Белгранкорм», ООО «Волжанин», ИП Федоренко Николай Владимирович, ИП Валуев Алексей Владимирович, ООО «Птицевод», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Ярославский бройлер», СПК «Айбек».



Кроме того, были подведены итоги конкурса инновационных проектов. Дипломами I степени награждены ВНИИПП «За разработку технологии мясокостной пасты из пищевых вторичных продуктов» и «За разработку технологии коагулированного зерненного яичного белка и новых видов продуктов на его основе»; ООО «Евроветфарм» «За разработку и внедрение кормовой добавки ВемоХерб-Т»; НПАО «Коудайс МКорма» «За разработку премикса Fatty Liver Stop»; Группа компаний ВИК «За разработку уникально сбалансированного состава препарата ПУЛЬМОСОЛ®».



Выставка и Саммит состоялись при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, Евразийской Экономической Комиссии, Росрыболовства, Комитета Государственной думы по аграрным вопросам, НКО Росптицесоюз, Национального Кормового Союза, Национального Союза Свиноводов, Национальной Мясной Ассоциации, ГУ ВНИИПП, «ФГБНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова», Союза «Россвинопром», Россоюзхолодпрома, ВАРПЭ, ФГБНУ «ВНИРО», Ассоциации Рыбохозяйственных предприятий, МЦСиС «Халяль».



Источник: пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»

