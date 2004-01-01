В 2017 году, в России, KUHN открывает сезон заготовки кормов новыми тройными комбинациями дисковых косилок серии GMD. Широкозахватные, эти машины воплощают в себе 50-летний опыт и знания KUHN, и становятся ответом для профессиональной заготовки кормов.



Ориентируясь на высокую производительность и не принимая компромиссов в отношении качества, инженеры KUHN положили в основу конструкции новых GMD 8730, 9530 и 10030 очень прочную раму, дополнив ее рядом технических ноу-хау:



Вертикальное складывание в транспортное положение дает возможность избежать большого выноса назад, уменьшает нагрузку на навеску и позволяет эксплуатацию косилок GMD с тракторами средней мощности.



Подвеска LIFT CONTROL и центральное крепление бруса облегчают копирование рельефа почвы для достижения оптимальной высоты среза, а упрощенная регулировка давления на почву позволяет уменьшить расход топлива и снизить износ направляющих башмаков. При этом, отсутствие примесей сохраняет питательную ценность фуража.



При столкновении с серьезным препятствием, соответствующий блок косилки переместится назад и вверх, после чего вернется в рабочее положение БЕЗ ОСТАНОВКИ. Максимальное приближение точки крепления косилочного модуля к центральной части косилки защищает брус даже в случае налета на препятствие первыми дисками.



Ширина захвата и перекрытие с фронтальной косилкой могут быть изменены оператором в любой момент из кабины трактора, что гарантирует чистый срез.



Компактное вертикальное складывание позволяет выиграть дополнительное место для зимнего хранения.



Задненавесные косилки KUHN GMD 9530 (9,13 — 9,53 м) работают в комбинации с фронтальными GMD 3125 F (3,10 м), в то время как лучшей парой для GMD 10030 (9,53 — 9,93 м) станет GMD 3525 F (3,50 м).



Поставки новых GMD в Россию открыты в юбилейном 2017 году, когда KUHN отмечает 50-летие дисковых косилок.



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