Компании «Байер» и KWS SAAT SE выдали долгосрочную лицензию на использование своей новой технологии выращивания сахарной свеклы CONVISO® SMART бельгийской фирме SESVanderHave, которая занимается селекцией сахарной свеклы. Эта технология позволяет выводить гибриды сахарной свеклы, устойчивые к гербицидам из класса ALS-ингибиторов, которые используются для борьбы с широким спектром сорняков.



Система CONVISO® SMART откроет перед фермерами новые возможности: она упростит процесс выращивания сахарной свеклы, повысит гибкость применения гербицидов за счет увеличения оптимального периода для проведения гербицидных обработок и одновременно повысит экологичность защиты этой культуры. В следующем году технология станет доступной для фермеров в основном в Восточной и Северной Европе, а начиная с 2019/2020 года появится на других ключевых рынках в таких странах, как Германия, Франция и Польша.



«Соглашение с фирмой SESVanderHave — это первая лицензия на применение новой системы выращивания, выданная компаниями KWS и «Байер». Вскоре будет заключен еще ряд лицензионных соглашений на использование CONVISO® SMART», — отметила Глобальный менеджер сегмента гербицидов для сои, масличного рапса и сахарной свеклы подразделения Crop Science Сабина Штольц. «Мы хотим, чтобы эта технология стала доступной максимальному кругу селекционеров. Если основные семеноводы объединят свои усилия для совершенствования технологии, много фермероввыиграют от этого. В лице фирмы SESVanderHave мы получили сильного партнера с богатым опытом селекции и выращивания сахарной свеклы, который способен внести в это дело решающий вклад».



«Мы очень рады заключению соглашения с компаниями «Байер» и KWS, которое дает нам доступ к технологии CONVISO® SMART», — заявил генеральный директор фирмы SESVanderHave Роб ван Тетеринг. «Наши гибриды, предназначенные для выращивания по технологии CONVISO® SMART, уже скоро появятся на рынке. Эта новая технология позволит растениеводам и предприятиям по переработке сахарной свеклы повысить эффективность работы и конкурентоспособность этого продукта в сравнении с сахарным тростником и другими культурами».



А член совета директоров KWS д-р Петер Хофманн добавил: «CONVISO® SMART — это истинная инновация в сфере выращивания сахарной свеклы. Она позволит уменьшить количество гербицидов и частоту их применения. Мы хотим, чтобы технология стала доступна всем селекционерам. Для сохранения лидерства сахарной свеклы на рынке продуктов для получения сахара понадобятся дальнейшие исследования. Обеспечение должного контроля за появлением резистентности у сорняков гарантирует успех этой технологии в течение многих лет. Для достижения этой цели мы хотим объединить усилия всех ключевых игроков, включая научно-исследовательские институты и аграрные консалтинговые фирмы».



Новые гибриды сахарной свеклы содержат изменившийся естественным образом энзим, участвующий в биосинтезе жизненно важных аминокислот. Во время исследований растения с таким спонтанно изменившимся энзимом подверглись отбору и использовались для дальнейшей селекции.

