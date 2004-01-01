Компания «Лилиани» представит на стенде передовые модели техники для оптимизации логистики уборки и сева, хранения урожая в пластиковых рукавах и мобильной перевалки сыпучих грузов.



«День донского поля» объединит на площадке крупнейших представителей АПК из разных регионов России. Выставка предусматривает деление на 2 зоны, в одной из которых будут представлены статические экспозиции участников, в другой будут проводиться испытания машин в полевых условиях. Также программа мероприятия предусматривает осмотр сортовых участков, выступление творческих коллективов и Предуборочное совещание для муниципальных районов области с участием руководства Ростовской области.



Выставка-экспозиция приурочена к 80-летию Ростовской области.



Компания «Лилиани» — ростовский производитель сельхозмашин — представит на стенде 2 инновационные разработки и 2 серийные модели техники собственного производства.



Одной из экспонируемых инноваций станет зерновой двухсекционный бункер-перегрузчик БП16. С2 с функцией протравливания зерна. Эта модель завоевала серебро в конкурсе AGROSALON 2016 за возможность загружать семена и удобрения одновременно. Благодаря двум отдельным секциям, не происходит смешения удобрений с посевным материалом, и подача в посевной комплекс осуществляется поочередно. Бункер-перегрузчик осуществляет скоростную загрузку посевных комплексов, сокращая время на этот процесс с традиционных 40−50 минут до 5−8 минут и повышая производительность сеющей машины в среднем на 30%.







Функция протравливания дает возможность осуществлять эту операцию прямо в поле, обеспечивая следующие выгоды для агрария:



сокращение числа операций посевной кампании;

экономия времени и трудозатрат;

исключение образования непригодных остатков вследствие неиспользования всего объема протравленных семян и экономия дорогостоящих протравителей.

Еще одним инновационным решением, представленным «Лилиани», станет зерноупаковочная машина МЗУ с опцией внесения консерванта. Ручное внесение консерванта лейкой или аналогичными приспособлениями не обеспечивает равномерного его распределения в зерновой массе. Система внесения консерванта на МЗУ «Лилиани» распределяет препарат сбалансированно по всему закладываемому в рукав объему.







Серийные модели производственной линейки ООО «Лилиани» будут представлены зерноразгрузочной машиной МЗР и автомобильным перегрузчиком МВА, который представляет собой «мобильную завальную яму» и применяется в технологии мобильной перевалки.



Основным достоинством этой технологии является то, что благодаря простоте внедрения, она позволяет организовать отгрузочный товарный пункт практически в любом жд-тупике и при сравнительно малых инвестициях в 15 млн руб. обеспечивает производительность до 50 вагонов в сутки.



На стенде ООО «Лилиани» посетители смогут получить подробную информацию обо всех технологиях, рекомендации по подбору техники и заказать демонстрационный показ в свое собственное хозяйство.



Стенд «Лилиани» № 5.1.1 расположен в зоне статической экспозиции.







Организатором проекта выступает Выставочная фирма «Центр», выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

