Реализация потенциала импортозамещения, государственная программа развития и финансирования, в частности птицеводства и свиноводства, дали мощный толчок развития сельского хозяйства не только в этих сферах, а также и в смежных, вовлеченных в процесс производства мяса. Пример развития животноводческой и птицеводческой отрасли нашей страны вполне может стать успешным кейсом для многих стран, но несмотря на это, участникам рынка по-прежнему приходится сталкиваться с серьёзными вызовами и недостаточностью ресурсов для эффективного развития. Одной из главных проблем является развитие кадров, и здесь выражение «кадры решают все» как никогда актуально.



Обучение и знакомство специалистов высокого уровня — основная задача образовательного проекта ANIMALPROFI, который ежегодно объединяет сотни представителей хозяйств и экспертов.



«На сегодняшний день, если говорить про отрасль свиноводства, у нас нет проблем ни с инвестициями, ни с развитием, у нас есть одна проблема — с кадрами, с обучением, с получением новой информации. Форум ANIMALPROFI является оптимальной площадкой для решения таких вопросов», — рассказывает директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.



В этом году 220 представителей животноводческих хозяйств, партнеров и спикеров присоединились к образовательному проекту ANIMALPROFI. Три дня, с 1 по 4 июня, гости Форума обсуждали актуальные темы и интересующие их вопросы с ведущими экспертами отрасли на четырёхпалубном теплоходе «Федор Достоевский». Организаторами мероприятия выступили Компании NITA-FARM и BIOMIN, при поддержке Корпас, Rabos и Берингер Ингельхайм.



По традиции в первый день все участники Форума ANIMALPROFI посетили завод Компании NITA-FARM, где специалисты-участники Форума смогли увидеть своими глазами, как разрабатываются и производятся лекарственные средства, которые они ежедневно используют в своей практике. Все гости побывали в музее, на складе готовой продукции, производственной площадке, и в том виде, как она выглядела в этот день, экскурсанты могли наблюдать её в последний раз, так как уже в ближайшее время начнётся масштабная реконструкция всех производственных площадок под контролем ведущих европейских экспертов в данной области. Эти действия повлекут за собой значительное расширение производства, а, соответственно, и увеличение объемов выпускаемой продукции.



Форум ANIMALPROFI собрал одних из лучших экспертов в области животноводства. Среди них независимый консультант по кормлению Тино Хохмут (Германия), консультант по животноводству Рустам Галямов, кандидат ветеринарных наук, доцент Александр Гречухин, независимый эксперт-практик в области ветеринарии Илья Волков и многие другие. Каждый из спикеров выступил со своим докладом по актуальным проблематикам перед гостями мероприятия.



В рамках деловой программы прошло более 10 дискуссионных столов с экспертами. Там любой участник мог задать вопрос, волнующий именно его, и вместе со спикером найти оптимальный вариант решения проблемы. Петр Бочаров, президент АНО ДПО «Институт молока», своим докладом о создании успешного молочного предприятия вызвал у слушателей живой интерес. «При таком общении, когда люди собираются, они раскрепощаются. Даже специалисты рабочих и успешных предприятий всё равно боятся задавать вопросы, они стесняются показать, что что-то не знают. На таких форумах всегда найдутся люди, которые зададут нужные вопросы вслух. И человек, просто побывав на мероприятии, не задавая вопросы, не вступая в дискуссию со спикерами, всё равно получает очень много информации и начинает претворять её в жизнь, — делится своими наблюдениями эксперт», — поясняет Пётр Бочаров.



После трёхдневного интенсивного обучения и обмена опытом все участники отправились по домам. И, как показывает практика, совсем скоро они начнут применять новые знания и идеи у себя на работе. Впереди сообщество ANIMALPROFI ждет ещё три Форума: 24−27 августа на четырёхпалубном корабле для представителей птицеводческих хозяйств, в октябре в Новосибирске — для скотоводческих хозяйств и в ноябре в Санкт-Петербурге для представителей животноводства. Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте www.animal-profi.ru . И помните, профессионалы объединяются здесь — на Форумах ANIMALPROFI.

