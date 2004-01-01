Компания Тебодин Россия является генеральным проектировщиком, а также консультационной компанией по сопровождению обоих объектов, поэтому церемонии открытия станут знаковыми событиями в том числе и для команд, работавших над этими проектами в течение нескольких лет.



Для нас большая честь быть участниками такого события', — комментирует Эдуард Хакимов, директор по развитию бизнеса Тебодин Россия. — ‘Это крупные значимые для города и региона предприятия, и мы рады быть причастны к развитию и укреплению промышленных позиций города. Липецкая область является стратегическим регионом для компании Тебодин, и мы открыты к сотрудничеству с регионом и партнерами, работающими в здесь'.



Торжественное открытие завода ООО «Виссманн-Липецк» пройдет 14 июня 2017 года. Немецкая компания владеет 27 предприятиями в 11 странах мира, а в России данный завод станет первым. С 2015 года Тебодин Россия выполнял проектные работы (эскизный проект и проектную документацию), а также инженерное сопровождение и контроль за качеством на этапе строительства. Завод будет производить промышленные водогрейные котлы низкого давления двух типов для использования в котельных, на тепловых станциях и различных производствах.



Открытие завода ООО «ППГ Индастриз Липецк» запланировано на 16 июня 2017 года. Производство мощностью 25,000 тонн в год будет включать выпуск лакокрасочных материалов для различных областей промышленности. Тебодин Россия начал работу над проектом в 2013 году. Команда занималась разработкой эскизного проекта, технологических решений, проектной и рабочей документации, проведением тендера по выбору генерального подрядчика, авторским надзором.

