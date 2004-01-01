С 28 по 30 июня 2017 года компания FOSS, мировой лидер в области специализированных аналитических решений, предоставит российским экспертам возможность посетить головной офис в Дании. Программа тура разработана специально для профессионалов отрасли, желающих получить международный опыт и повысить квалификацию, а также изучить новые подходы к анализу молочного сырья.



В рамках бизнес-тура помимо визита в офис FOSS также запланировано посещение крупнейшей лаборатории Дании по анализу молока Eurofins. Особым пунктом в программе станет посещение успешной фермы, на базе которой международные эксперты в области молочного животноводства проведут семинар на тему «Европейский опыт в молочном животноводстве по грамотной работе с КРС».



Кроме того, будет организован круглый стол с представителями компании Danish Milk Recording Organization, которые поделятся своим опытом сбора данных и последующим анализом информации от молочных хозяйств и лабораторий о оценке качества молока. Они расскажут, как им удается иметь прозрачную и понятную статистику по основным показателям молочного животноводства в рамках страны, а также обрабатывать данные из лаборатории и предоставлять консалтинг для конкретного производителя молока в частности.



«В настоящий момент на российском рынке молочной промышленности, к сожалению, существует ряд проблем по оценке качества молока-сырья. В частности, проблема грамотного отбора пробы молока от каждой коровы для ежемесячного анализа здоровья стада. В России нет единой системы независимых лабораторий для анализа молока, которые могли бы объективно оценивать качество сырья и вести статистику в рамках страны и регионов по основным показателям здоровья КРС: содержание не только белка и жира, но и мочевины, соматических клеток и многое другое. В основном производители молока, а именно племенные хозяйства самостоятельно отбирают и привозят молоко для анализа, тогда как на европейском рынке уже давно есть тенденция привлечения независимых организаций. Вторая существенная проблема молочных лабораторий в России — устаревшее техническое оснащение, — отмечает руководитель направления молочного животноводства и кормов FOSS в России Ирина Елизарова. — Экспертный тур поможет специалистам молочного животноводства перенять международный опыт и, возможно, в дальнейшем использовать европейские тенденции в России».



Среди приглашенных — регулирующие органы Минсельхоза России и Россельхознадзора, известные opinion-лидеры племенного молочного животноводства, руководители предприятий крупных российских агрохолдингов — производители молока.



FOSS — ведущий поставщик специализированных аналитических решений, которые повышают эффективность бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции, пищевой и химической промышленности. Компания была основана в Дании в 1956 году, в 1999 году открыто представительство FOSS в России, которое осуществляет продажу анализаторов, имеет штат дипломированных специалистов и предлагает спектр услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, снабжению расходными материалами и запасными частями. В компании занято более 1,2 тыс. сотрудников, которые работают в более чем 20 странах мира и обслуживают около 50 стран. Годовой товарооборот FOSS превышает 230 млн евро, 15% из которых идут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, более 90% мирового рынка в своей области принадлежат FOSS. Агентством Dun & Bradstreet FOSS присвоен наивысший международный кредитный рейтинг AAA, который имеют лишь 3% компаний в мире.

