Открытие нового дилерского центра стало итогом благоприятного и перспективного сотрудничества компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» и Группы компаний «АвтоЛидер», одной из крупнейших компаний по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей в Республике Башкортостан. В городе Уфа будет работать одна из станций «АвтоЛидер», получившая статус официального дилера грузовой техники Mercedes-Benz.



На сегодняшний день группа компаний «АвтоЛидер» представляет на российском рынке грузовые автомобили ведущих марок отечественного и европейского производства и носит статус официального дилера Mercedes-Benz (Германия) — ведущего производителя грузовых автомобилей высочайшего немецкого качества. Новый дилерский центр «Мерседес-Бенц» имеет общую площадь в 2000 кв. м и 6 ремонтных постов. Компания успешно работает в республике около 10 лет и предлагает комплекс услуг по поставке различных моделей грузовых автомобилей, прицепной и специальной техники, а также обслуживанию грузового автотранспорта.



На открытии нового дилерского центра были озвучены планы и концепция работы станции и ремонтных постов, информация о моделях грузовой техники Mercedes-Benz, которые представлены, будут продаваться и обслуживаться компанией «АвтоЛидер» в Уфе.



В торжественной церемонии официального открытия станции участвовали Хайко Шульце, генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», Аксель Хоферихтер, директор по развитию дилерской сети ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», Азат М. Калимуллин, заместитель председателя в Государственном комитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, Владимир И. Егоров, генеральный директор ООО «АвтоЛидер-Юг». Гости мероприятия приняли участие в экскурсии по станции и клиентской зоне, познакомились с экспозицией представленных моделей грузовой техники марки Mercedes-Benz; состоялся конструктивный дилог между руководством ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», «АвтоЛидер-Юг» и представителями крупных компаний отрасли и специалистов индустрии.



Хайко Шульце отметил важность расширять присутствие дилерских станций грузовиков Mercedes-Benz на территории России и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с компанией «АвтоЛидер-Юг», пожелав удачи и крупных заказов.



Владимир И. Егоров: «Мерседес-Бенц» задает высокие стандарты в соответствии с качеством выпускаемой продукции, а также ставит амбициозные цели и задачи для поддержания статуса бренда № 1 В России и во всем мире. Сегодняшнее открытие нового дилерского центра является маленьким винтиком в механизме грандиозных задач».



Открытие официального дилерского центра Mercedes-Benz по грузовой технике на базе группы компаний стало одним из ключевых событий для индустрии коммерческого автотранспорта республики Башкортостан.

