30−31 мая в Ленинградской области прошла III международная конференция «Мировая соя — Корма», организованная издательским домом «Сфера». Генеральным партнером мероприятия стала компания Soytex.



Тема состояния и перспектив рынка соевого шрота вылилась в оживленную дискуссию среди игроков рынка, и стала самой обсуждаемой на конференции.



Председатель совета директоров Soytex Евгений Коктыш в своем выступлении (смотреть видео) рассказал о ситуации, сложившейся на российском рынке соевого шрота после того, как летом прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз шрота, произведенного из ГМО-бобов стековой (гибридной) линии. По его словам, это привело к увеличению стоимости продукции, что, в конечном счете, негативно влияет на эффективность работы животноводческих предприятий. «С одной стороны, отраслевые союзы утверждают, что цены на шрот растут, и они необоснованно большие, а с другой — доминирующая на рынке компания «Содружество» говорит, что цены низкие. Но, может быть, якобы низкими ценами прикрывается работа с минимальной рентабельностью в 3% и высокие издержки? У нас есть свое видение рынка», — подчеркнул Коктыш.



На первый взгляд, в рублях шрот действительно подешевел примерно с 36 тыс. руб./т в октябре-ноябре прошлого года до 30 тыс. руб./т в апреле 2017-го. Динамика цен Роттердама (ориентир цены для торговли шротом на территории Европы) также понижательная, сравнил Коктыш. «Но давайте посмотрим, как формируется цена в России: это цена CIF Роттердама, плюс фрахт, перевалка, железнодорожный тариф, таможенное оформление, эффективность работы компании (переработчика или импортера), а также прибыль. В сумме получаем цену DDP РФ, — перечислил Евгений Коктыш. — Базисом являются все составляющие после цены CIF Роттердам. Если посмотреть на него внимательно, то почему-то после запрета импорта он начал расти, хотя стоимость фрахта, железнодорожный тариф и прочее остались без изменений. Получается, что-либо уменьшилась эффективность переработчиков, либо выросла их прибыль — это вопрос, выводы делайте сами».







Сделав коррекцию графика в долларах с учетом того, что его курс с начала 2016 года по апрель 2017-го снизился на 26%, Коктыш отметил, что цена на соевый шрот не падает, а разрыв между российской и мировой ценой вырос с $59−70/т в момент закрытия до $160−213/т после запрета импорта. «Это говорит о том, что цена необоснованно большая, и для этого остается только одна причина — пользуясь моментом, «Содружество» получает сверхприбыль», — отметил он.







«По оценке Soytex, сейчас доля «Содружества» на российском рынке соевого шрота составляет 67%, а если рассматривать только европейскую часть страны, то 76%. Доминирующее положение и то, что компания в основном перерабатывает зарубежную сою, приводит к тому, что рынок во многом зависит от ценовой политики группы. В этих условиях другие игроки не могут хеджировать свои риски, обратил внимание Евгений Коктыш.



По его словам, рост цен можно было бы понять, если бы «Содружество» закупало соевые бобы на Дальнем Востоке, где они были дороже, чем импортные. Но поскольку доля отечественного сырья в переработке группы составляла лишь 5%, а 2,2 млн т сои было ввезено за более дешевый, чем год назад доллар, себестоимость готового продукта должна была быть меньше, чем у остальных производителей, использующих местное сырье, подчеркнул он.



При этом, как заявил Коктыш, себестоимость соевого шрота с завода «Содружества» выше, чем импортного шрота с заводов Аргентины, как результат, в соседние страны (Беларусь и Азия) группа поставляет 75% импортного шрота и только 25% — собственного производства.



До введения запрета на ввоз шрота российские цены коррелировали с белорусскими (с учетом коррекции на логистику в центральный регион), однако сейчас они примерно на $100/т выше белорусских, сравнил Евгений Коктыш. В этих условиях, уверен он, прежде всего, проигрывают потребители шрота — птицеводческие и животноводческие компании, поскольку себестоимость их продукции оказывается выше, чем в соседнем государстве.







«По данным Росптицесоюза, уровень самообеспечения мясом птицы достиг 106%, чтобы компании могли развиваться дальше, его нужно экспортировать, но для этого российская продукция должна быть конкурентоспособной на внешних рынках, поэтому себестоимость ее производства нужно снижать», — подчеркнул Коктыш. В ситуации, когда в России соевый шрот дороже, чем в Беларуси, это сложно сделать, считает он.



Кроме того, «Содружество», получающее сейчас дополнительную прибыль, в любой момент может начать играть на понижение, предупредил Коктыш. «Смогут ли другие переработчики конкурировать с ним, когда цена окажется ниже себестоимости, или им придется продавать свои активы за бесценок? Но может быть и иначе, все будет зависеть от позиции других игроков», — уверен он.



Евгений Коктыш затруднился предположить, будет ли разрешен ввоз шрота в следующем сезоне. «Все соседние с Россией страны разрешают использовать шрот из ГМО-сои стековой линии, мы всем его поставляем и нормально конкурируем, — сказал он. — Может быть, у российских чиновников наступит прозрение, что ГМО — не враг, будет упрощена регистрация, но это непрогнозируемые вещи».



По его словам, в целом компанию устраивает сложившаяся ситуация: благодаря запрету на поставки шрота в Россию, Soytex открыла новые рынки, увеличила отгрузку в другие страны, в том числе завозит ГМО-шрот в Турцию, несмотря на пошлины и жесткие требования, и конкурирует с местными переработчиками. «Однако, если мы получим разрешение на импорт в Россию, то сможем спокойно ввозить до 500 тыс. т продукции — цепочка поставок у нас не нарушена», — сказал Коктыш. В этом случае цены на шрот вернутся на прежний уровень и будут коррелировать с мировыми, добавил он.



Soytex входит в состав швейцарской Fatexpro. Компания работает на рынке более 10 лет и является одним из лидеров по поставке сельскохозяйственной продукции в Россию, страны СНГ и Балтии, в ряде стран, в частности, Турции, Грузии, Китае у нее есть свои представительства. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля компонентами для комбикормов, такими как соевый шрот, рыбная мука, зерновые и масличные агрокультуры, аминокислоты и молочные ингредиенты. Также Soytex оказывает логистические услуги, экспертные консультации, занимается брокерскими операциями.

