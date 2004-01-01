В марте 2017 на озере Байкал была проведена фото и видео сьемка совместно с National Geographic Magazine. В экстремальных погодных условиях до -25 °C требовавших высокого уровня оснащенности на трактор Versatile 2375 были смонтированы сдвоенные колеса с шинами Mitas 520/85R42 AC85.



Генеральный директор Mitas в России Йозеф Ручек, сказал: «Организуя этот проект мы хотели подчеркнуть, что шины Mitas могут работать надежно и эффективно в различных погодных условиях. На озере Байкал мы достигли максимума, но всегда приятно знать, что даже в таких сложных условиях шины Mitas являются партнером, на которого могут положиться фермеры».



2017 год объявлен «Годом Экологии в России». Благодаря этой инициативе мы смогли привлечь внимание к озеру Байкал, и мы верим, что наш проект будет еще одной частью мозаики в образовательной программе об этом прекрасном регионе.







Толщина льда озера Байкал была проверена большим 5,5 метра широким трактором Ростсельмаш весом в 11 690 килограмм, на котором были сдвоенные колеса Mitas AC85. В марте, кода был осуществлен данный проект, толщина льда озера Байкал была на 1 метр тоньше, и тем не менее тяжелая сельскохозяйственная техника не расколола лед.



Митас и Ростсельмаш давние деловые партнеры. Mitas поставляет шины на комплектацию для тракторов Versatile и верхней линейки комбайнов для российского рынка.



Mitas AC85, которые были использованы для экспедиции на озеро Байкал — это прочные радиальные шины с сбалансированными характеристиками для широкого спектра применения, в полях и на дорогах. Особенность Mitas AC 85 — это большая площадь контакта для усиления тяги.



Посмотрите видео об этой уникальной экспедиции:



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