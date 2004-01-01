Для участия в предстоящей с 12 по 18 ноября 2017 (эксклюзивные дни — 12 и 13 ноября 2017) в Ганновере международной выставке сельхозтехники «Agritechnica» зарегистрировано, по информации организатора выставки Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), уже 2400 экспонентов из 53 стран. Как сообщила руководитель проекта «Agritechnica» Мари Сервэ, на выставку «Agritechnica-2017» прибудут все мировые лидеры отрасли, чтобы продемонстрировать свои новинки и актуальные усовершенствования. «Нынешний результат регистрации участников примерно соответствует показателю предыдущей выставки два года назад. Такой заблаговременный спрос со стороны экспонентов, а также посетителей доказывает большой интерес к ведущей в мире выставке «Agritechnica»», — отметила Мари Сервэ. «В области профессионального растениеводства под девизом «Green Future — Smart Technology» нынешней осенью ожидаются многочисленные основополагающие инновации», — сообщила руководитель проекта. В качестве решающей инновационной платформы выставка «Agritechnica-2017» подаёт новые позитивные импульсы для средне- и долгосрочного развития рынка сельхозтехники.



Число иностранных экспонентов продолжает расти

Продолжает расти число иностранных экспонентов, в настоящий момент их доля составляет 60%. Большинство из до сих пор зарегистрированных 1.438 иностранных экспонентов представляют Италию (349 фирм), Нидерланды (104), Турцию (103), Китай (101), Францию (99), Польшу (66), Австрию (64), Испанию (57), Великобританию (54), США (45), Данию (40), Финляндию (38), Канаду (38) и Индию (36). Кроме того, зарегистрированы общие стенды от 17 стран, в том числе впервые — от Дании и от Ирландии. DLG оценивает высокое число иностранных участников в качестве однозначного сигнала для растущей глобальной ориентации предприятий и аграрного сектора с его всемирными взаимосвязями. Фирмы хотят целенаправленно использовать выставку в качестве платформы для освоения новых рынков.



Всемирная витрина для новинок

Причиной отличного спроса со стороны экспонентов в DLG называют в первую очередь ведущее положение выставки в качестве места встречи всей отрасли сельхозтехники с высокой привлекательностью для профессиональных аграриев, сервисных предприятий и дилеров со всего мира. Так, два года назад на предыдущей выставке побывало около 451.000 посетителей, в том числе 98.000 иностранных. Во-вторых, высокий спрос вызван тем, что «Agritechnica» является витриной новинок для производителей. Они настраивают свои инновационные циклы на время проведения выставки и представляют на ней свои новинки для мирового рынка. Ещё одним положительным фактором является преимущественное расположение города Ганновера с его крупнейшим в мире выставочным комплексом, который предлагает оптимальные условия как для экспонентов, так и для посетителей. Кроме того, благодаря своей высококлассной сопутствующей программе с международными конгрессами, форумами и пресс-конференциями «Agritechnica» считается важнейшим форумом по перспективам аграрной отрасли. Здесь не только демонстрируются технические тенденции, но и обсуждаются важнейшие вопросы будущего сельского хозяйства и аграрной техники.



Новинка: спец-мероприятие «Перспектива защиты растений — ответственность требует идей»

Требования к устойчивому земледелию состоят в том, чтобы привести в равновесие производительность и защиту ресурсов и окружающей среды. Для этого крестьянам со всего мира необходимо соответствующее ноу-хау и технологии, чтобы эффективно воплотить эти цели у себя в хозяйствах. В нынешнем мире с его постоянно углубляющейся компьютеризацией для этого существует множество технологий. На выставке «Agritechnica» под девизом «Green Future — Smart Technology» будут представлены самые актуальные технологии и тенденции, которые гарантируют устойчивое повышение производительности в сельском хозяйстве. Сюда относятся новейшие разработки в области защиты растений. Модели-прогнозы, усовершенствованная конструкция форсунок, технология ведения штанг и управление с использованием GPS так же, как и БЛА- и робототехника вносят своей вклад в производство здоровых продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в необходимом количестве. На выставке «Agritechnica-2017» DLG уделит особое внимание защите растений и организует совместно с организацией ISIP e. V. (Информационная система по интегрированному растениеводству) спец-мероприятие. Его тема: «Перспектива защиты растений — ответственность требует идей». Производители, организации и специализированные фирмы представят свои новейшие технологии и системы. Таким образом для посетителей будет создана уникальная информационная платформа, позволяющая в одном месте сравнить системы и предложения.



«Системы и компоненты»

Уже в третий раз выставка «Agritechnica» в форме раздела «Системы и компоненты» представляет международную платформу для презентации систем, модулей, компонентов и комплектующих для сельхозтехники и родственных отраслей. В результате посетители получают возможность ознакомиться с новинками в области двигателей, гидравлических систем, осей, приводов, кабин, электроники, запасных и быстро изнашивающихся частей и соответствующего программного обеспечения. Сегодня сельскохозяйственные машины превратились в сложные системы. Оптимальное взаимодействие между компонентами играет важную роль, когда требуется оптимальное функционирование мобильных приложений. Поэтому девиз раздела «Системы и компоненты» в этом году «Оставайтесь на связи» (Stay connected). Кроме предложения экспонентов раздел «Системы и компоненты» дает возможность для диалога между экспертами, налаживания кооперации и деловых переговоров.



Информационный центр «Лес и ландшафт»

Классическая лесоводческая техника для прифермерского леса будет представлена большим числом экспонентов в павильоне 26, а также на прилежащей открытой площадке вокруг павильонов под большим деревянным навесом (с южной стороны павильона 26). В центре внимания демонстрационных показов в этом году будут лесовозные прицепы-погрузчики. На перегрузочной площадке ежедневно по несколько раз будут демонстрироваться прицепы-погрузчики для различных размеров хозяйств и областей применения. Посетители получат также возможность на симуляторе под руководством профессионального инструктора опробовать погрузку стволов манипулятором форвард. Кроме того, мастера-лесоводы покажут, как поддерживать хорошее техническое состояние мотопил и цепей. Наряду с техническим предложением экспонентов профессионалы лесоводства в информационном центре «Лес и ландшафт» предложат консультации по вопросам безопасности труда, обслуживания, технологий и сбыта.



Международный центр дистрибьюторов и сервисных служб

DLG, федеральный союз сельской и строительной техники LandBauTechnik и европейское объединение дистрибьюторов сельхозтехники CLIMMAR вновь организуют на выставке «Agritechnica-2017» «Международный центр дистрибьюторов и сервисных служб». В интегрированном сервисном центре будут представлены в частности компетентные сервисные фирмы в области финансирования, страхования, логистики, сбыта подержанной техники, перевозок, таможенного оформления и работы с персоналом. Таким образом «Международный центр дистрибьюторов и сервисных служб» является отличной платформой для налаживания контактов по всему миру, в частности с потребителями подержанной техники. Ежедневные тематические диспуты, например, по вопросам страхования машин или таможенных формальностей при экспорте подержанной техники дополнят программу «Международного центра дистрибьюторов и сервисных служб».



Спец-мероприятие «Демо-мастерская»

Хороший сервис и наилучшим образом обученный персонал — важное условие для функционирования рынка аграрной техники. В сотрудничестве с союзом LandBauTechnik в ходе очередного спец-мероприятия «Демо-мастерская» на примере наглядно демонстрируемых и комментируемых работ по обслуживанию и переоснащению современнейшей техники будут показаны требования к различным уровням квалификации механиков сельскохозяйственной и строительной техники (ученик, механик и мастер). Наряду с этим будет представлено широкое предложение учебных заведений этого профиля.



«Campus & Career»: образование — профессия — наука

И в этом году DLG организует в форме сектора «Campus & Career» отдельный раздел трудоустройства на выставке «Agritechnica». Таким образом, ищущим работу и начинающим специалистам предоставляется исходная точка для профессиональной ориентации в отраслях сельского хозяйства и сельхозтехники. Раздел «Campus & Career» объединяет в себе все, связанное с темами профессий, повышения квалификации, карьеры, а также исследований и науки. Наряду со стендами фирм по рекрутированию персонала будут представлены такие хорошо зарекомендовавшие себя предложения как слет молодых аграриев (Young Farmers Day), кампус и профориентационное и карьерное консультирование DLG. Специализированная программа «Campus & Career» со сценой, красным диваном и площадками для выступления предлагает в дополнение обширную и захватывающую программу, не только для молодой смены в области сельхозтехники. Впервые в течение двух дней будет представлена «карьерная миля». Здесь посетители смогут 15 и 16 ноября ознакомиться с дополнительными информационными стендами предприятий.



Форум по перспективам аграрной отрасли: высококлассная международная сопутствующая программа

Благодаря высококлассной сопутствующей программе с множеством международных мероприятий (конгрессов, рабочих заседаний и форумов) выставка «Agritechnica» считается важнейшим форумом по перспективам аграрной отрасли. Здесь не только демонстрируются технические тенденции, но и обсуждаются важные вопросы будущего сельского хозяйства и аграрной техники. Так, на международной конференции «LAND.TECHNIK AgEng 2017» форума знаний Союза немецкого машиностроения (VDI Wissensforum) уже 10 и 11 ноября будут представляться и обсуждаться актуальные разработки в области сельхозтехники и новейшие результаты исследований. Успешно стартовавшая четыре года назад международная серия мероприятий «Ag Machinery International — Access to emerging markets» (Доступ к развивающимся рынкам) вновь привлечет к себе внимание многочисленных посетителей. В различные выставочные дни акцент будет сделан на рынки сельхозтехники в Китае, Иране, Кении, Мьянме, России, Замбии, Таиланда и Украины. При этом будут освещаться потенциалы рынков, доступ на рынки, рамки финансирования и требования к технике. Кроме того, большое внимание привлечет к себе европейский слет молодых аграриев и студентов-аграрников, который организован для выставки «Agritechnica-2017» молодежным отделением DLG совместно с немецкими и международными партнерами.



Международная биржа контактов «Match & Meet»

Вновь на выставке «Agritechnica» будет организована международная биржа контактов «Match & Meet» для налаживания сотрудничества и коммерческих контактов. Посетители и экспоненты смогут, начиная с сентября, зарегистрироваться онлайн, с собственным профилем, конкретным запросом или предложением. Специальная программа будет сравнивать предложения и запросы и инициировать в случае совпадения первую встречу на выставке «Agritechnica».



Ложа международных посетителей в павильоне 21

Центральным местом встречи посетителей со всего мира на выставке станет ложа международных посетителей (International Visitors‘ Lounge). Она расположена в павильоне 21, в непосредственной близости с большим информационным стендом DLG. Здесь посетители из Германии и зарубежья смогут встретиться со своими деловыми партнерами, провести переговоры и спланировать посещение выставки. Кроме того, организованы точки доступа в интернет, которыми посетители могут бесплатно пользоваться для просмотра электронной почты и для контактов со своими предприятиями и с партнёрами во всем мире.



Многоязычное информационное предложение в интернете

DLG организовало специальную многоязычную информационную службу в интернете, где можно быстро получить подробную информацию о «Agritechnica-2017». Актуальное интернет-предложение содержит, в частности, информацию об экспонентах, тур-сервисе, новинках (с середины сентября), а также программу сопутствующих мероприятий. Для оптимального планирования посещения и ориентации на территории выставки с сентября будут организованы электронные памятки с маршрутными функциями для отдельных павильонов. Адрес сайта: www.agritechnica.com .

