VI-я Международная конференция «Агроуправление-2017» — в Белгороде!
В период с 25 по 27 октября 2017 года в Белгороде пройдёт VI-я Международная конференция «Агроуправление-2017». Предмет внимания — Hi-Tech AgroИюнь 2017
В списках приглашенных успешные руководители, мастера и эксперты агробизнеса, ведущие мировые специалисты в области разработки и интеграции.
Участников конференции ожидают свежие решения проблем отрасли в области контроля и управления сельскохозяйственным производством.
Развитие новых технологий позволит аграриям снизить затраты на производство и улучшить качество выпускаемой продукции растениеводства и животноводства.
Основные тематики конференции для агробизнеса и органов государственного управления 2017 года:
1. Цифровое сельское хозяйство — опыт регионов и новый этап в развитии АПК Белгородчины.
2. Интегрированные технологии в управлении земельным фондом и мобильные помощники.
3. Интернет вещей в управлении аграрной отраслью и доходностью в агробизнесе.
4. Агро-НТИ для использования в сельском хозяйстве регионов на примере Белгородской области.
5. Беспилотная авиация и космические технологии для мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов.
6. Облачный сервис по прогнозу болезней сельскохозяйственных культур и животных.
7. Животноводство. Производство и переработка.
8. Геоаналитический центр управления АПК в управлении региональным аграрным комплексом: опыт регионов.
География участников предыдущих конференций: Австрия, Беларусь, Германия, Казахстан, Эстония, Россия, Украина.
Организатором и оператором конференции выступит ООО «ЦентрПрограммСистем» - один из лидеров информационного рынка России.
Подробная информация о мероприятии — на официальном сайте конференции www.agroconf.ru
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