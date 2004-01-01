В списках приглашенных успешные руководители, мастера и эксперты агробизнеса, ведущие мировые специалисты в области разработки и интеграции.



Участников конференции ожидают свежие решения проблем отрасли в области контроля и управления сельскохозяйственным производством.



Развитие новых технологий позволит аграриям снизить затраты на производство и улучшить качество выпускаемой продукции растениеводства и животноводства.



Основные тематики конференции для агробизнеса и органов государственного управления 2017 года:



1. Цифровое сельское хозяйство — опыт регионов и новый этап в развитии АПК Белгородчины.



2. Интегрированные технологии в управлении земельным фондом и мобильные помощники.



3. Интернет вещей в управлении аграрной отраслью и доходностью в агробизнесе.



4. Агро-НТИ для использования в сельском хозяйстве регионов на примере Белгородской области.



5. Беспилотная авиация и космические технологии для мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов.



6. Облачный сервис по прогнозу болезней сельскохозяйственных культур и животных.



7. Животноводство. Производство и переработка.



8. Геоаналитический центр управления АПК в управлении региональным аграрным комплексом: опыт регионов.



География участников предыдущих конференций: Австрия, Беларусь, Германия, Казахстан, Эстония, Россия, Украина.



Организатором и оператором конференции выступит ООО «ЦентрПрограммСистем» - один из лидеров информационного рынка России.



Подробная информация о мероприятии — на официальном сайте конференции www.agroconf.ru

