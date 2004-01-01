В рамках выставки-форума будет организован показ демонстрационных посевов сельхозкультур российской и татарстанской селекции и представлено множество сортов. Также будут продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования.



Выставка 2017 года будет представлена блоками Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и «Кампус» (площадь на траве). Площадь территории составит более 60 га.



Экспозиция компании «Лилиани» будет представлена в кампусе № 4 на площади 340 кв. м. В числе экспонатов: зерновой бункер-перегрузчик БП 25/31 — самая популярная модель в линейке бункеров «Лилиани», зерноупаковочная машина МЗУ с функцией внесения консерванта и зерноразгрузочная машина МЗР, применяемые в технологии хранения зерна в пластиковых рукавах, а также автомобильный перегрузчик МВА — «мобильная завальная яма».



Бункеры-перегрузчики являются ключевым объектом в системе трехзвенной уборки. Добавив перегрузчик к традиционной паре «комбайн — автомобиль», можно получить гарантированный прирост производительности в среднем на 35%.



Кстати, в Татарстане такая техника хорошо себя показала в ходе демонстрационных испытаний в ГК «АК Барс». Они проводились и на уборке, и на севе, и привели к следующим результатам: в рамках уборочной кампании производительность увеличилась на 29,65%, в рамках посевной — на 33,15%.



Подробности работы техники и полученных результатов можно увидеть в видеоотчете из хозяйства:



<br /> <br />



На стенде «Лилиани» будут представлены машины для хранения зерна в пластиковых рукавах по специальной технологии. Положительный опыт такого хранения есть на татарстанском сельхозпредприятии «Трансагро». Там в рукавах хранят различные культуры: подсолнечник, пшеницу, рожь, гречиху и ячмень и используют, в том числе, технику «Лилиани».







Зерноупаковочная машина МЗУ «Лилиани» будет показана на стенде с функцией внесения консерванта. Такая техника позволяет сразу же добавлять в зерно консервант в процессе закладки в рукав на хранение, равномерно распределяя его по всей закладываемой массе. Эта опция актуальна для производителей кормов и животноводческих хозяйств, которые за счет такого решения могут значительно снизить свои издержки, и для других случаев, когда необходимо хранить зерновые культуры с высокой влажностью (до 45%).



Для выгрузки зерна из рукавов применяется зерноразгрузочная машина «Лилиани» МЗР.





Автомобильный перегрузчик МВА представляет собой мобильную «завальную яму» и позволяет организовать отгрузочный пункт сыпучих грузов практически в любом жд-тупике. Эта машина обеспечивает производительность до 50 вагонов в сутки, при этом инвестиции на внедрение технологии мобильной перевалки составляют всего 15 млн руб.



В Татарстане технологию мобильной перевалки с помощью МВА использует компания «Татарстанские зерновые технологии» (входит в холдинг «Красный Восток»). Организация является клиентом «Лилиани» с 2013 года.



Комплексное применение технологий хранения в рукавах и мобильной перевалки открывает новые логистические возможности для элеваторов, зернотрейдеров и заводов-переработчиков.



Стенд ООО «Лилиани» расположен в кампусе № 4. Специалисты компании подробно проконсультируют по каждой технологии, расскажут об особенностях каждого из видов техники и помогут подобрать оптимальное комплексное решение исходя из индивидуальных характеристик конкретного хозяйства.



Организаторами Всероссийского дня поля выступают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ОАО «Казанская Ярмарка».



Место проведения: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, экспериментальные поля ТатНИИСХ («Наука»).





