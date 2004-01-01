Программа была интересной, эксклюзивной и познавательной. В ходе двух дней проведения семинара перед участниками выступили специалисты компании De Heus, генеральный директор российского Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, а также ряд международных спикеров. Их презентации вызвали большой интерес участников и ряд живых дискуссий, которые продолжались не только на площадке конференции, но и после нее в неформальной обстановке.



Старший аналитик глобального животноводства Rabobank рассказал о трендах мировых рынков птицы и свинины. По его мнению, в перспективе продолжит расти экспорт свинины из ЕС и Бразилии, а в США из-за избытка предложения может существенно осложниться операционная среда. У Бразилии будут свои проблемы из-за репутационных последствий «мясного скандала». Он также среднесрочно повлияет на мировую торговлю мясом птицы, прогнозирует Rabobank; кроме того, она будет подвержена высокой волатильности из-за гриппа птиц. Китай останется уязвимым рынком из-за этого заболевания и потери доверия к его птицеводческой продукции. Вместе с тем, высокий спрос в мире будет драйвером маржи на всех основных мировых рынках мяса, заключил эксперт.



Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, что с 2005 по 2016 годы индустриальное производство свинины выросло в России практически в 6,6 раза до 2,36 млн. тонн. В 2016 году доля промышленного сегмента превысила 80% от общего объема производства. Вырос и уровень консолидации промышленного свиноводства. Сейчас топ-5 компаний контролируют 30% рынка, и в ближайшие годы данный показатель будет расти. Россия выходит на 5−6 место в мире по производству свинины, констатировал глава союза. На 2017-й и ближайшие годы союз прогнозирует рост экспорта свинины в страны дальнего зарубежья, активизацию сделок слияний и поглощений на российском рынке, сохранение тренда на снижение оптовых цен и смещение акцента инвестирования в свиноводство с производства сырья («живка» и полутуш) на выпуск b2b и b2c продукции с добавленной стоимостью.



О мировых тенденциях в производстве и потреблении мяса рассказал на семинаре профессиональный консультант по планированию и стратегии всемирного продовольственного агрокультурного рынка из Бразилии. По его наблюдениям, в своих рационах питания люди, имеющие доход выше $7 на человека в день, «уходят от вегетарианства и переходят к продуктам питания животного происхождения». Причем они тратят каждый заработанный сверх этой суммы доллар именно на продукты питания, в том числе мясные. Яркий пример — Китай, активно наращивающий потребление мяса: там население в 2015 году имело доход в $7.9 на человека в день. Именно такие, развивающиеся, страны, будут главными двигателями глобального производства и торговли мясом, по заявлению спикера. Производство мяса вырастет на 15,5% в ближайшие 10 лет, а потребление — на 15,9%, прогнозирует он. Несомненным драйвером индустрии является мясо птицы, производство которого в 2020 году впервые превысит производство свинины, и составит 124 млн. тонн. Центрами растущего спроса на мясо будут Африка и Азия, на которые к 2050 году придется 89% прироста населения Земли. «Индустриальный мясной сектор продолжит концентрироваться в нескольких странах, и в этих странах он имеет тенденцию к концентрации в нескольких компаниях», — сказал спикер. Среди большинства видов хозяйственной деятельности будет по три компании, контролирующие 50% сектора, в котором работают. На фоне роста глобальной активности крупнейшие игроки будут производить в своих странах не один и не несколько, а «по много видов мяса» каждый, спрогнозировал эксперт. В 2025 году, по его данным, топ-5 ведущих мировых производителей мяса птицы составят США, Китай, Бразилия, ЕС и Россия. Пятерку лидеров рынка свинины образуют Китай, ЕС, США, Бразилия и Вьетнам.



Также на AgroWave 2017 выступили другие международные эксперты в области производства продукции, контроля качества, пищевой безопасности и переработке пищевых продуктов, производственные топ-менеджеры компании De Heus и Коудайс МКорма.



Компания «Коудайс МКорма» благодарит всех спикеров и партнеров семинара за активное участие в мероприятии!

