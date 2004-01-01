FOSS в России, ведущий поставщик аналитических решений, которые повышают эффективность бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции, пищевой и химической промышленности, объявила о назначении нового гендиректора. Должность занял Дмитрий Керимов. Ранее он работал в отраслях пищевых ингредиентов, семян полевых агрокультур и средств защиты растений, где занимал ключевые должности.



В планах нового гендиректора — дальнейшее развитие компании в рамках сформированной стратегии: укрепление позиции FOSS как лидера рынка, выявление реальных потребностей клиента и подбор решений FOSS для реализации бизнес-задач заказчика, а также адаптация и внедрение глобальных инновационных решений и инструментов FOSS на российском рынке. «Решения FOSS помогают российским производителям оперативно справиться с различными задачами в сельском хозяйстве за счет внедрения современных цифровых технологий. Они позволяют эффективно и в режиме реального времени контролировать качество продукции, что помогает сокращать производственные расходы и обеспечивать все возрастающие требования по качеству как внутреннего, так и внешних рынков, — говорит Керимов. — Основная задача нашей компании — продвижение передовых цифровых решений в рамках разумных бюджетов. Мы четко понимаем, что инвесторы заинтересованы в максимальном возврате инвестируемого капитала и наши решения позволяют решать эту задачу».



Также топ-менеджер отметил, что будущие изменения FOSS в России будут направлены на максимальное соответствие организационной и бизнес структуры компании возрастающим потребностям покупателей и клиентов.



FOSS — ведущий поставщик специализированных аналитических решений, которые повышают эффективность бизнеса производителей сельхозпродукции, пищевой и химической промышленности. Компания была основана в Дании в 1956 году, в 1999 году открыто представительство FOSS в России, которое осуществляет продажу анализаторов, имеет штат дипломированных специалистов и предлагает спектр услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, снабжению расходными материалами и запасными частями. В компании занято более 1200 сотрудников, которые работают в более чем 20 странах мира и обслуживают около 50 государств. Годовой товарооборот FOSS превышает 230 млн евро, 15% из которых идут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, более 90% мирового рынка в своей области принадлежат FOSS. Агентством Dun & Bradstreet FOSS присвоен наивысший международный кредитный рейтинг AAA, который имеют лишь 3% компаний в мире.

