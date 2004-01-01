В первый день на площадке Amatechnica состоялась конференция «Инновационные технологии в растениеводстве России». Открывая ее, руководитель по экспорту Amazone в Россию д-р Виктор Буксман подчеркнул, что компания уделяет пристальное внимание точному, «умному» земледелию. Причем речь не только о спутниковой навигации машин, но и о четком выполнении ими своих функций: соблюдении равномерности обработки почвы, норм высева, внесения удобрений и т. д. «Мы сторонники системного подхода, учитываем все факторы и реагируем на все происходящие изменения, — отметил Буксман. — Например, сегодня мы говорим об актуальности применения ресурсо- и влагосберегающих технологий, по которым уже работают аграрии многих регионов». По его словам, ряд хозяйств Юга и Центра страны, которые в течение нескольких лет используют технологию прямого посева, уже видят структурное изменение почвы — повышается уровень гумуса, что позитивно сказывается на питании растений.



Профессор Алтайского государственного аграрного университета Владимир Беляев подтвердил, что технологии сберегающего земледелия все больше привлекают сельхозпроизводителей, но эффективность их использования зависит от качества выполнения всех необходимых операций. В последние годы хозяйства Алтайского края, сделавшие ставку на минимальные и нулевые технологии, получают стабильный урожай с более низкой себестоимостью, чем те, кто практикует традиционные методы обработки пашни. Это особенно заметно в засушливые годы, когда аграрии, работающие по технологиям сберегающего земледелия, получали более высокую урожайность, чем те, кто применял вспашку. «Многие алтайские хозяйства, ориентированные на повышение урожайности, думают о переходе на прямой и мульчированный посев и приобретают широкозахватные комплексы производства «Евротехника», — сказал Беляев.



Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко в ходе своего выступления на конференции отметил важность применения новейших технологий в растениеводстве. «Сегодня это один из немногих путей снижения себестоимости производства продукции, <…> Это наш шанс повысить конкурентоспособность сельского хозяйства», — акцентировал он. Использование в работе систем точного земледелия позволяет получать до 30% дополнительного дохода с гектара, оценил Козубенко, добавив, что инвестиции в технологии, которые представляет Amazone, окупаются за один-два года. «Если еще вчера в России технологии точного земледелия применялись буквально на 5% посевных площадей, то сегодня — уже на 8%, идет быстрый рост, что говорит об их востребованности рынком», — считает глава департамента. Также он рассказал о работе недавно созданного Аналитического центра Минсельхоза, который сейчас проводит полную инвентаризацию агрокомплекса страны. «Одна из главных задач нашего центра — сбор сведений о состоянии всех отраслей АПК. Аналитический центр позволит объективно оценить ситуацию в регионах», — пояснил Козубенко.



Об опыте применения технологий точного земледелия, дифференцированном внесении удобрений и средств защиты растений, а также об использовании беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве в ходе конференции рассказал заведующий полевой опытной станцией Российского ГАУ-МСХА им. Тимирязева Егор Березовский. Продукт-менеджер «Амазоне» Алексей Калашников презентовал системы Amazone для точного земледелия, обратив внимание на работу системы телеметрии. «Электроника — это удобно и экономически целесообразно, она позволяет оптимизировать рабочие процессы, — сказал он. — Вы знаете, что машина делает в поле, с какими нормами работает опрыскиватель или сеялка, сколько в бункере удобрений и т. д. ». Это позволяет решить вопрос оперативного управления техникой, а также проанализировать ее работу, оптимизировать логистику, делать отчеты, пояснил он. А интеллектуальные системы точечного внесения гербицидов, распределения удобрений и семян позволяют существенно экономить средства производства, избегая повторных обработок отдельных участков поля, а также пересева или недосева на полосах разворота.



На демонстрационной площадке Дня поля Amatechnica кроме всей линейки техники, производимой на самарском заводе, были представлены информационные и демонстрационные стенды, где участники могли получить подробную консультацию специалистов Amazone о работе и обслуживании машин, особенностях настроек и др., принять участие в мастер-классах. Также на стенде «Росагролизинга» — партнера мероприятия — представители компании объясняли сельхозпроизводителям, как и на каких условиях можно приобрести машины в лизинг.



Кроме того, в первый день участники Дня поля посетили сельхозмашиностроительное предприятие «Евротехника». В ходе экскурсии они познакомились с производством техники для обработки почвы, посева, внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. По словам гендиректора предприятия Вадима Смирнова, сейчас «Евротехника» входит в пятерку крупнейших российских производителей сельхозтехники. «Одними из первых в стране мы пошли по пути глубокой локализации производства в России, сейчас локализован выпуск 30 наименований техники из 60, — отметил он. — Большой плюс, что государство четко определило, какие машины считаются отечественными, что появились меры поддержки». Объем производства предприятия за последние два года вырос в 2,5 раза, в том числе это стало возможно благодаря увеличению спроса. В прошлом году «Евротехника» стала крупнейшим поставщиком несамоходной сельхозтехники по Постановлению правительства № 1432 и через «Росагролизинг», добавил Смирнов.



Также он рассказал, что в прошлом году Фонд развития промышленности России предоставил «Евротехнике» заем в размере 71,4 млн руб. на реализацию проекта «Освоение машин, узлов и компонентов для сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве». Он включен в отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. Цель проекта, общая стоимость которого оценивается почти в 149 млн руб., — производство широкозахватных высокопроизводительных сеялок типа Citan и Condor, с достижением необходимых критериев локализации. Начало серийного выпуска сеялок намечено на третий квартал 2017 года.



Во второй день мероприятия на поле Самарской сельхозакадемии состоялся парад техники Amazone — демонстрация новейших разработок и их возможностей в условиях реального производства. Компания представила как известные машины, так и новинки. В частности, в параде приняли участие самоходный опрыскиватель Pantera и прицепной UX- 5200, дисковые бороны Catros и Certos, комбинированный культиватор XTender +Cenius 5003−2TX, распределители удобрений ZA-TS-4200, ZAV 3200 и ZGTS-8200, сеялки точного высева ED и EDX, высокопроизводительные посевные комплексы Cirrus, Citan, Condor, Cayena и сеялка Primera DMC.



Группа Amazone является семейной компанией по производству сельскохозяйственной техники для растениеводства. В нее входят семь производственных предприятий, расположенных в Германии, Франции, России и Венгрии. Amazonen Werke специализируется на производстве прицепной сельхозтехники: распределителей минеральных удобрений, сеялок, агрегатов активной (роторные культиваторы и ротационные бороны) и пассивной (дисковые культиваторы и бороны) обработки почвы, сеялок точного высева и опрыскивателей.



Завод «Евротехника», созданный в 1998 году в Самаре, специализируется на лицензионном выпуске технологических комплексов машин Amazone для российского рынка. На предприятии организовано производство полного цикла, включающее участок заготовки деталей, механическую обработку, резку и сварку, дробеструйную подготовку поверхностей деталей, мойку, фосфатирование, покраску и сборку. Внедрена автоматизированная система управления производством B7, введен в эксплуатацию современный склад запасных частей и комплектующих. Ассортимент производства включает 60 наименований машин — это техника для обработки почвы, посева, внесения средств защиты растений и минеральных удобрений. Техника работает в 62 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Украине и Германии.

