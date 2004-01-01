Компания DuPont ежегодно организует выездные семинары с участием иностранных коллег. Агрономы хозяйств в реальных условиях могут оценить свою систему защиты различных культур, задать сложные вопросы относительно технологии применения препаратов.



В мае 2017 года на полях хозяйств Краснодарского и Ставропольского края прошел полевой тур совместно со специалистом компании DuPont по защите зерновых культур фунгицидами — Робертом Матишеком.



DuPont рекомендует применять в первую профилактическую обработку на зерновых мощные стробилуринсодержащие препараты такие как Аканто® Плюс . Это позволит защитить культуру от широкого спектра заболеваний на длительный период.



В ходе осмотра полей, специалисты отметили высокую эффективность двукратного применения Аканто® Плю с на озимом ячмене. Листья всех ярусов были надежно защищены от гельминтоспориоза и различных видов пятнистостей.

