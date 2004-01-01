25 мая в Москве прошел Первый Российский Саммит по свиноводству, организованный при поддержке и участии Национального союза свиноводов, Российской ветеринарной ассоциации и ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова.



Мероприятие открыла генеральный директор компании Zoetis Кристина Гарлайте, которая рассказала об инициативе создания Саммита как открытой дискуссионной площадки для диалога ветеринарного сообщества, законодателей, регуляторов, профессиональных ассоциаций, производителей и потребителей продуктов питания. Ответственный подход к производству продуктов питания — это один из наиболее важных вопросов в современном мире. Потребителям нужна безопасная и здоровая пища с учетом ответственного подхода к животноводству. Крайне важно уделять большое внимание защите здоровья животных, поскольку от этого напрямую зависит здоровье людей, подчеркнула Кристин Гарлайте.



Эксперт Национального союза свиноводов, главный специалист по информационному обеспечению отрасли Михаил Сильченко представил обзор развития свиноводства в России. Он отметил, что сейчас только промышленные предприятия могут обеспечивать конкурентное производство свинины, и лишь на таких комплексах возможно достичь наивысшего уровня биологической защиты. Сегодня Топ-20 крупнейших производителей свинины занимают 45% рынка, по прогнозам союза, к 2020 году их доля будет составлять 75%.



Прошлый год стал рекордным по показателям роста отрасли: объем промышленного производства свинины за последние три года увеличился более чем на 740 тыс. т, а его доля превысила 80% от общего объема выпуска этого вида мяса. Всего по итогам 2016-го было произведено почти 3,4 млн т свинины, что вывело Россию на пятое место в мире и позволило снизить зависимость от импорта до 9%. «Это достаточно серьезный успех и единственный путь, по которому возможно дальнейшее развитие», — отметил Михаил Сильченко.



Также эксперт обратил внимание на важность развития экспорта, поскольку это необходимая составляющая гармоничного «здорового» рынка. Союз возлагает большие надежды как на увеличение внешних продаж, так и на рост потребления свинины внутри страны. По прогнозу экспертов, к 2020 году по сравнению с 2016-м промышленное производство свинины в России увеличится на 21%, а модернизация производства будет практически полностью завершена: доля новых и модернизированных предприятий достигнет 85%.



Обзор ситуации на рынке ветеринарных препаратов представил исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюхов. По итогам 2016 года емкость рынка ветеринарных препаратов (без учета мелких домашних животных и мясного КРС) составила 36,5 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2015-м. По его словам, доля отечественных препаратов как минимум достигла уровня импортных. Российские производители становятся конкурентоспособными и будут увеличивать свое присутствие на рынке, уверен эксперт.



Отраслевой бизнес-аналитик Rabobank Карен Хеувелманс (Karen Heuvelmans) в ходе Саммита рассказала об основных событиях мирового и европейского рынков комбикормов. Сейчас во всем мире наблюдается тенденция консолидации бизнеса и увеличения доли вертикально интегрированных производителей, поэтому агрохолдинги все чаще сами начинают производить комбикорма, отметила она. Для повышения эффективности животноводства и оптимизации конверсии корма требуется высокотехнологичный, наукоемкий подход к каждому этапу производства.



Говоря о наиболее быстро растущих рынках-производителях мяса, Карен Хеувелманс отметила Индию, ЕС, США, Бразилию и Россию, эта же пятерка будет наиболее активно увеличивать объемы выпуска мяса до 2025 года. В том числе сегмент свиноводства продолжит расширяться в России, Китае и США, тогда как в Европе, наоборот, прогнозируется спад производства. На рынке кормов сейчас лидируют азиатские компании. Европейскому рынку присуща консолидация, которая, по оценкам экспертов, продолжится. Глобальный рынок комбикормов растет вместе с ростом производства мяса и эта тенденция сохранится, считает эксперт.



Про существующие и разрабатываемые способы борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) и классической чумой свиней (КЧС) рассказали эксперт, доктор наук из Испании Матео дель Позо Вегас (Mateo del Pozo Vegas) и заместитель директора по научной работе ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко Алексей Забережный. Они напомнили, что вакцины против АЧС не существует, при этом ее вирус — самый сложный, известно 23 генотипа. В природе он циркулирует среди своих естественных хозяев, постоянно мутируя. Вирус может размножаться в организме клещей, причем делать это на притяжении восьми лет, поэтому убрать его из природы невозможно. Как отметил Матео дель Позо Вегас, «главное — не допустить перехода вируса в хроническую форму». В России, по словам Алексея Забережного, хронических форм не выявлено.



Сегодня наиболее действенными способами борьбы с вирусом АЧС являются постоянный досмотр, дезинфекция, изоляция и полное уничтожение зараженного поголовья и фермы. Многие страны вводят запреты на ввоз мяса свиней из стран, где были зафиксированы вспышки АЧС. Однако эти способы не решают проблему, при этом ведут к большим экономическим потерям. Единственный верный подход — это продолжать клинические испытания и изучение вируса для работы над созданием вакцины.



Исполнительный директор Бразильской ассоциации производителей свинины (ABCS) Нило Чавес де Са (Nilo Chaves de Sá) представил обзор бразильского рынка свинины. Он, по мнению эксперта, обладает высокой конкурентоспособностью благодаря тому, что бразильские производители уделяют большое внимание здоровью животных и эффективности производственных предприятий, постоянно внедряют инновационные подходы и оптимизируют издержки. Бразильский экспорт свинины в 2016 году увеличился благодаря спросу стран Азии и был на треть выше, чем в 2015-м.



Также секретами успеха производства свинины в Бразилии с участниками Саммита поделился член Ассоциации ветеринаров Бразилии (ABRAVES), Австралийской свиноводческой Ассоциации (APSA) Хосе Висенте Пелосо (José Vicente Peloso). Он отметил тенденцию развития вертикально интегрированных предприятий и все большую концентрацию отрасли. Сейчас половина общего объема производства свинины в Бразилии приходится на две компании — BRF и JBS. При этом большинство свиноводческих предприятий также занимаются производством мяса птицы. Для сохранения конкурентоспособности производители постоянно ищут и внедряют новые технологии. Одной из них стала иммунологическая кастрация, которая нашла широкое применение в производстве с 2012 года. Характерными особенностями этой технологии является положительное влияние на качественные характеристики мяса, шпика и туши в целом, а также снижение стресса при содержании. Животные, прошедшие через безболезненную процедуру иммунологической кастрации в среднем потребляют на 3,2% меньше корма, при этом среднесуточный прирост выше на 12,9%, а конверсия корма ниже на 9,86%, привел данные эксперт.



О тенденциях мексиканского рынка свинины рассказал эксперт и консультант по вопросам индустриального свиноводства Карлос Патрон (Carlos Patron). За последние четыре десятилетия мексиканская экономика, в том числе свиноводческая отрасль, сильно изменились: практически вдвое выросло население, как следствие — увеличилось потребление внутри страны, импорт свинины возрос в девять раз. Также произошло перераспределение производственных мощностей. Если в 1980-е годы 30−40% производства свинины приходились на ЛПХ, то сейчас их доля составляет всего 1%, а основное производство приходится на топ-10 лидеров рынка. Сегодня главными проблемами и барьерами, с которыми сталкивается мексиканский рынок свинины, являются болезни свиней и ужесточение требований к качеству мяса, из-за чего некоторые страны закрывают импорт мексиканской свинины.



Перспективы развития свиноводства и производства свинины на азиатском рынке осветил старший вице-президент по исследованиям и селекции свиней корпорации Charoen Pokphand Foods (CP Foods) Сатжар Равангсук (Satjar Ravungsook). Он рассказал о целях компании, которая на сегодняшний день является одним из лидеров рынка кормов, мяса, и креветок. CP Foods уделяет большое внимание селекции и условиям содержания животных, также эксперт отметил использование на предприятиях инновационных технологий. Еще один немаловажный вопрос — минимизация негативного влияния предприятий на окружающую среду.



Обзор российской мясной экспертизы представил руководитель отдела маркетинга ВНИИМП им. В. М. Горбатова Станислав Горбатов. Он акцентировал внимание аудитории на том, что российские производители должны уделять повышенное внимание качеству производимой продукции, а также условиям содержания и транспортировки животных, послеубойной обработке мяса.



Также эксперт отметил важность своевременного технологического аудита предприятий, поиска скрытых резервов производства за счет оптимизации ассортимента, рецептур, технологических режимов и производственных потоков, оценки санитарного состояния оборудования. Станислав Горбатов подчеркнул, что ключевыми факторами повышения конкурентоспособности предприятий отрасли в 2016 году стали оптимизация процессов, более глубокая переработка, экспортный потенциал, развитие каналов продаж, освоение новых рынков и усиление брендов.



Представитель Zoetis International Андре Рутьес (Andre Rutjes) рассказал о нормах, предъявляемых странами Евросоюза и США к условиям транспортировки и мясопереработки. Согласно новому регламенту ЕС по охране животных (1099/2009), необходимо, чтобы на убойном предприятии был назначен менеджер по ответственному отношению к животным, обеспечивающий соблюдение стандартных рабочих процедур. Важной составляющей ответственного отношения к животным является запрет хирургической кастрации, который вступит в силу в 2018 году.



Деятельность компании Zoetis по развитию и модернизации пищевой промышленности осветил технический директор Zoetis International Нильс Вуйтс (Niels Wuyts).



В завершение мероприятия Кристина Гарлайте поблагодарила всех участников и выразила надежду, что программа Первого Саммита по свиноводству оказалась полезной, а выступления спикеров и примеры организации промышленного выращивания свиней за рубежом позволят укрепить сельскохозяйственную отрасль России.

