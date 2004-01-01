Завершился международный бизнес-тур в Данию, организованный компанией Foss, который собрал более 35 экспертов молочной отрасли из России и Белоруссии, а также представителей федеральной и отраслевой прессы. В первый день бизнес-тура генеральный директор FOSS в России Дмитрий Керимов и ключевые менеджеры Foss Дания приняли гостей презентацией компании в своей штаб-квартире — центре инноваций и разработок Foss в городе Хиллеред. Перед участниками экспертного тура выступили вице-президент по продажам и маркетингу Foss Дания Питер Скаде, менеджер по работе с дистрибьюторами Вилли Тофт, менеджер по продукту Лина Мусса, менеджер по работе с центральными лабораториями тестирования сырого молока и племенным животноводством Хенрик Стенкилт, специалист по работе с молочным животноводством, доктор Даниэль Шварц, а также новый гендиректор Foss в России Дмитрий Керимов. Специалисты компании рассказали об особенностях анализа сырого молока в компании. В данной деятельности Foss ставит перед собой две основные цели: улучшить качество сырого молока в мире и повысить уровень работы с поголовьем. Все это возможно благодаря инновационным решениям для контроля всех этапов процесса производства.







Во второй день тура российские и белорусские эксперты посетили частную молочную ферму и независимую лабораторию Eurofins. Экскурсию по ферме провел один из ведущих экспертов мира в сфере молочной отрасли — Уфе Лоритсен. Ранее он возглавлял ICAR — всемирно известный регулятор в сфере регламентирования норм животноводства в Европе, в которую входят 60 стран. Теперь Лоритсен является президентом Danish Milk Recording Organization — единственной лаборатории Дании, которая обслуживает более 2,7 тыс. ферм и занимается анализом всего молока страны. В рамках воркшопа Лоритсен и его технические специалисты продемонстрировали процесс отбора проб молока на ферме с последующей передачей данных в независимую лабораторию. Технический специалист RYK при помощи цифрового оборудования показал, как работает Big Data в молочной отрасли. «Система распознает корову и привязывает ее персональный ID номер к пробирке и пробе молока. Полученные данные заносят в базу данных о животном и о хозяйстве. А сами результаты и рекомендации высылают для владельца фермы по электронной почте. Подобные заборы делаются по каждой корове ежемесячно. RYK работает на оборудовании Foss», — сообщил Лоритсен.



Позже делегация экспертов молочной отрасли побывала в независимой лаборатории Eurofins. Компания является мировым лидером в исследованиях продуктов питания и кормов. Помимо анализа качественных характеристик, лаборатория также проводит микробиологические исследования (на болезнетворные организмы, токсины), анализы аутентичности продуктов, аллергенов, контролирует содержание в них загрязняющих веществ и других остатков (пестициды, деоксины), ГМО. Как отметил директор направления молоко и серология Сорен Хансен, лаборатории Eurofins работают во многих странах мира, но у компании до сих пор нет отделения в России, хотя страна представляет собой интересный рынок. «Мы готовы рассмотреть все варианты сотрудничества и партнерства для создания такой лаборатории и в России», — сказал он.







В середине прошлого века создатель компании Нильс Фосс изобрел анализатор зерна. Бизнесмен преследовал цель предоставить быстрый и эффективный метод анализа, чтобы понимать в кратчайшие сроки, как лучше использовать сырье. Точность, надежность, быстрота и в XXI веке остаются ключевыми принципами работы Foss. На сегодняшний день основной стратегией компании является укрепление позиций как лидера рынка, выявление реальных потребностей клиента, подбор решений для реализации бизнес-задач заказчика и продвижение передовых аналитических решений. Оборудование и приборы Foss помогают российским производителям оперативно справляться с различными задачами в сельском хозяйстве за счет внедрения современных инновационных технологий. «Для нас важен контроль качества «от фермы до прилавка». Понимая, что происходит на всех этапах производства, мы можем предложить правильное персонализированное решение для каждого участка», — отметил вице-президент по продажам и маркетингу Foss Дания Питер Скаде. Инновации — еще один приоритет компании. Вне зависимости от экономической ситуации, ежегодно 10% прибыли тратится на R&D.



«Дания является наиболее прогрессивной страной в вопросе переработки молока. Надои на одну корову в год составляют около 10 тыс. кг. Общее поголовье молочного скота в Дании — более 500 тыс. Страна полностью обеспечивает себя как питьевым молоком, так и всем перечнем молочных продуктов, — отмечает гендиректор Foss в России Дмитрий Керимов. — По причине того, что мы представляем датский бренд, можно уверенно заявить о тесной кооперации с крупнейшими датскими холдингами и ассоциациями по переработке молока, тем самым способствуя внедрению передовых технологий на российском рынке».



По словам руководителя направления молочного животноводства и кормов Foss в России Ирины Елизаровой, подобный семинар вносит большой вклад в развитие молочного животноводства в России. «Я очень надеюсь, что инновационные технологические решения нашей компании в анализе молока и наш 60-летний опыт усилят совместную работу по улучшению ситуации в российском молочном животноводстве», — отметила она.



Foss — ведущий поставщик специализированных аналитических решений, которые повышают эффективность бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции, пищевой и химической промышленности. Компания была основана в Дании в 1956 году, в 1999 году открыто представительство в России, которое осуществляет продажу анализаторов, имеет штат дипломированных специалистов и предлагает спектр услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, снабжению расходными материалами и запасными частями. В Foss занято более 1,2 тыс. сотрудников, которые работают в более чем 20 странах мира и обслуживают около 50 стран. Годовой товарооборот корпорации превышает 230 млн евро. Агентством Dun & Bradstreet Foss присвоен наивысший международный кредитный рейтинг AAA, который имеют лишь 3% компаний в мире.

