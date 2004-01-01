«Мы очень активно вошли в агросезон 2017», — говорит Генеральный директор Российского представительства KUHN (КУН), Николя Рембо. «В этом году, основной упор делаем на собственные полевые показы, и Вологодский День поля для нас стал уже вторым крупным мероприятием. В 2017 году мы отмечаем 50-летний юбилей: 50 лет назад впервые KUHN представил овальный диск и открыл эру косилок GMD. Именно 50-летию косилок KUHN и посвящен наш День поля в Вологде, и по этой причине мы показываем здесь, в молочном центре Северо-Запада технику для заготовки кормов».



На поле, KUHN представил полную линейку техники для заготовки кормов, не забыв про специфику рынка Северо-Запада:



- FC 3160 косилка — плющилка уже полюбилась аграриям России за высокое качества заготовки кормов и уверенную работу в сжатые сроки. Созданная с небольшими требованиями по мощности, эта машина подойдет как небольшим хозяйствам, так и крупнейшим агрохолдингам. В линейку косилок KUHN FC 1060 входят машины с шириной захвата 3,0, 3,5 и 4,0 метра с центральным или боковым креплением дышла. Также, доступна прицепная машина с группером валков RA,



- FC 3125 фронтальная косилка и FC 9530 задненавесной модуль для кошения с захватом 9,5 метров на самых широких полях. Данная комбинация оборудуется пальцевым плющильным аппаратом для быстрого подсушивания даже самых нежных культур, с сохранением их питательной ценности. Для работы с любой массой, оператор может выбрать интенсивность плющения непосредственно во время работы. Максимальная ширина захвата для комбинации косилок данной серии составляет 9,93 метра.



- GF 7802 ворошилка KUHN с рабочим захватом 7,8 метра для работы с любой массой. Запатентованный привод роторов KUHN DIGIDRIVE делает эту машину исключительно надежной и безотказной, что особенно важно, когда каждая минута на счету.



- GA 15031 новинка KUHN. 100% гидравлическая ворошилка, машина высшего класса с шириной захвата 9,5 — 14,7 метров. Все функции ворошилки подконтрольны операторы из кабины трактора, в том числе и подача разной скорости на 13 передних и 15 задних роторов для работы с самыми густыми и спутанными, или, наоборот «жидкими валками».



- VB 2295 рулонный пресс-подборщик KUHN с изменяемой камерой для формирования рулонов высотой 120 см и диаметром 80−185 см. В 2016 году пресс-подборщик KUHN серии VB 2210 стал победителем Врероссийского «Аграрного поединка» в Пермском крае.



Также, гостям Вологодского дня поля KUHN были представлены машины KUHN для профессионального животноводства:



- Primor 4160, выдуватель соломы на подстилку с измельчителем массы,



- SPW 22, самоходный смеситель-раздатчик кормов, уже широко известный на юге и в центральной части России.



«В конце июля, мы соберем гостей на Юге России, в Краснодарском крае. Также, вместе с Дилерами, KUHN принимает участие в региональных Днях поля Центрального Черноземья, Поволжья, Урала, Сибири. Ждем встречи с вами на полях России», — Н. Рембо.

