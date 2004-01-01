В результате последнего обновления излюбленные прицепные опрыскиватели LEMKEN Primus и Albatros не только обрели более современный облик — их техническое оснащение и система управления тоже стали лучше. Более компактная модель для начинающих фермеров Primus была полностью переработана снаружи и внутри.



Элементы управления теперь расположены более наглядно, все основные разъемы и патрубки размещены по центру под панелями. А более округлые формы обшивки, цвет в тон другим полевым опрыскивателям из ассортимента компании и светодиодные осветительные приборы добавили привлекательности внешнему виду.







Обновлены рабочий компьютер и терминал: для кабины компания LEMKEN предпочла интуитивно понятный графический интерфейс с уже входящим в базовую комплектацию терминалом CCI-50. Дополнительно можно установить DGPS-приемник, чтобы пользоваться зарекомендовавшими себя CCI-приложениями — например, автоматическим отключением отдельных секций или системой параллельного вождения. В 12-й серии Primus и Albatros оснащаются на заводе интерфейсом ISOBUS, что позволяет управлять ими с помощью любого соответствующего терминала.



Теперь даже базовая версия Primus включает в себя циркуляционный трубопровод, поэтому раствор для опрыскивания может сразу после включения подаваться по всей ширине штанги в гомогенном состоянии. В пакет оснащения EES входит автоматизированная гидравлическая система на воде, поэтому всеми процедурами очистки можно удобно управлять из кабины, что снижает экологическую нагрузку при работе. Еще одна деталь — поворотное дышло, с помощью которого возможна верхняя и нижняя навеска опрыскивателя. Кроме того, объем резервуара для чистой воды был увеличен до 320 литров.



Заказывать новые прицепные полевые опрыскиватели можно с июля 2017 г., с объемом бака от 2400 до 4400 литров и шириной штанги от 15 до 30 метров для Primus 10 и 12 и от 4000 до 6200 литров при ширине штанги от 15 до 39 метров для Albatros 10 и 12.

