Конкурс проводился в рамках работы выставки — демонстрации «Всероссийский день поля — 2017», которая прошла 5−7 июля 2017 года в г. Казани. Также ростовский производитель был отмечен дипломом Министерства сельского хозяйства РФ за достижения в области растениеводства.



Почетные награды компании «Лилиани» вручил Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Александрович Чекмарев. Церемония награждения состоялась 7 июля — в завершающий день работы выставки.







Победу в конкурсе компании «Лилиани» присудили за зерноупаковочную машину МЗУ 01-К с функцией внесения консерванта.







Ключевым преимуществом этой разработки является возможность одновременного внесения консерванта при закладке зерна на хранение в рукав в технологии хранения урожая зерновых в пластиковых рукавах. Это позволяет уменьшить количество операций при консервировании зерна, сокращая, таким образом, операционные и временные затраты, а также позволяет выполнять процесс более качественно. Система внесения консерванта в МЗУ 01-К обеспечивает более равномерное распределение вещества по всей зерновой массе, нежели ручное внесение лейкой или аналогичными приспособлениями.







Всего в мероприятии приняли участие более 300 предприятий из 73 регионов России.



Организаторами «Всероссийского дня поля — 2017» стали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ОАО «Казанская Ярмарка».



Местом проведения были выбраны экспериментальные поля ТатНИИСХ («Наука»): Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны.



Общая площадь экспозиции составила 60 га.

