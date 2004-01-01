Первым клиентом партнерской программы Ростсельмаш и «Сбербанк Лизинг» стало предприятие из Курганинского района Краснодарского края — ООО «БВВ Рост», занимающееся выращиванием зерновых культур. Рассказывает директор Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Константин Сыч:



- В разгар полевых работ старая агротехника ООО «БВВ Рост» вышла из строя, что означало срыв уборки зерна и существенные материальные потери. Вопрос о покупке нового комбайна необходимо было решить в сжатые сроки. Получив заявку от дилера Ростсельмаш, клиентский менеджер Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» связался с руководителем хозяйства — Владимиром Богдановым, помог ему оперативно собрать необходимые документы. На одобрение сделки ушло 6 часов, и 10 июля комбайн ACROS 595 был передан лизингополучателю.



В России перспективы развития лизинга сельскохозяйственной техники велики и будут с каждым годом только увеличиваться. Если речь идёт о необходимости модернизации и приобретения агротехники, инструменты лизинга — одни из самых дешевых, простых и эффективных. К тому же лизинг дает возможность выбрать сезонный график платежей, чтобы платить постфактум, после того, как техника принесет первые выгоды.



Ростсельмаш и «Сбербанк Лизинг» создали комфортные условия приобретения сельхозтехники: быстрый срок принятия решения, минимальный пакет документов, лимит сделки до 300 млн рублей. Программа содержит 3 продукта: «Фабрика» (срок — до 4 лет, авансовый платеж — от 20%), «Конвейер» (срок — до 5 лет, авансовый платеж — от 15%), только индивидуальный инвестиционный лизинг с широкими возможностями.

