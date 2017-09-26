26−27 сентября 2017 В Москве пройдут форумы «ПротеинТек-2017» и «ПроПротеин-2017»
В центре внимания — производство и применение растительных, микробных и животных протеинов для питания людей и кормления животныхИюль 2017
Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20−25 лет — актуальные темы международных Форумов по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов — в центре внимания на Форумах «ПротеинТек-2017» и «ПроПротеин-2017».
Форум и выставка «ПротеинТек-2017» состоится 26 сентября 2017, а Форум и выставка «ПроПротеин-2017» 27 сентября в Москве в отеле «Холидей Инн Лесная». Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) и Центр Новых Технологий.
Слово «протеин» происходит от греческого protos — первый. И действительно, это вещество занимает первостепенное значение в питании человека и кормлении животных, так как его нельзя ничем заменить. Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. Протеину принадлежит особая роль и в питательности кормов. В России растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит российского животноводства в протеине оценивается в 1 млн тонн. Для развития отрасли и проводятся Форумы, которые является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.
В Форумах и выставке примут участие:
- Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.
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Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
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Производители сухой барды, пивной дробины.
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Производители кормовых дрожжей.
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Производители белков для функционального питания.
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Производители протеинов из насекомых.
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Производители и переработчики мяса и птицы.
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Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
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Переработчики пера, производители перьевой муки.
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Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
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Убойные цеха и заводы мясокостной муки.
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Рыбные комбинаты и рыбхозы.
Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства и применения протеинов в питании и кормлении животных; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; технологии производства искуственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.
В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология», ГосНИИГенетика и другие.
Дополнительная информация о Форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org
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