Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20−25 лет — актуальные темы международных Форумов по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов — в центре внимания на Форумах «ПротеинТек-2017» и «ПроПротеин-2017».



Форум и выставка «ПротеинТек-2017» состоится 26 сентября 2017, а Форум и выставка «ПроПротеин-2017» 27 сентября в Москве в отеле «Холидей Инн Лесная». Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) и Центр Новых Технологий.



Слово «протеин» происходит от греческого protos — первый. И действительно, это вещество занимает первостепенное значение в питании человека и кормлении животных, так как его нельзя ничем заменить. Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. Протеину принадлежит особая роль и в питательности кормов. В России растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит российского животноводства в протеине оценивается в 1 млн тонн. Для развития отрасли и проводятся Форумы, которые является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.



В Форумах и выставке примут участие:



Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.



Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.



Производители сухой барды, пивной дробины.



Производители кормовых дрожжей.



Производители белков для функционального питания.



Производители протеинов из насекомых.



Производители и переработчики мяса и птицы.



Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.



Переработчики пера, производители перьевой муки.



Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).



Убойные цеха и заводы мясокостной муки.



Рыбные комбинаты и рыбхозы.



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства и применения протеинов в питании и кормлении животных; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; технологии производства искуственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.



В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология», ГосНИИГенетика и другие.



Дополнительная информация о Форуме: www.proteintek.ru , www.proprotein.org

