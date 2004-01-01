VI Международная конференция «Птицеводство России»
6−7 сентября 2016 года в загородном клубе «Горицы» (г. Липецк) состоится VI Международная конференция «Птицеводство России»Июль 2017
Организаторы мероприятия — ведущий российский производитель премиксов Группа Компаний «МЕГАМИКС», химический концерн BASF SE и ведущий производитель ветеринарных препаратов Группа Компаний «ВИК» при поддержке Росптицесоюза.
Конференцию откроют Президент Росптицесоюза, академики Владимир Иванович Фисинин и генеральный директор «МЕГАМИКС» Василий Фризен.
Главная особенность VI конференции — это отдельная секция для индейководов, главным гостем которой будет ведущий специалист в области содержания и выращивания индейки, доктор биологических наук из Франции.
Участники конференции услышат 20 докладов на самые острые темы птицеводства: проблемы аналитики кормового сырья, снижение рисков с помощью внедрения системы контроля качества на предприятии, производство функциональных яиц, внедрение системы прослеживаемости, основные аспекты микроклимата и другие.
Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 специалистов из России и зарубежья, в том числе владельцы ведущих птицефабрик и фермерских хозяйств, производственных комплексов.
Во второй день для участников конференции запланировано посещение на крупнейший премиксный завод в Европе, открытый в 2016 году. В ходе посещения завода участники конференции смогут ознакомиться с самой эффективной в отрасли системой контроля качества, посетить ведущий российский Аналитический центр кормовых добавок и ознакомиться с современным производством премиксов.
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