Организаторы мероприятия — ведущий российский производитель премиксов Группа Компаний «МЕГАМИКС», химический концерн BASF SE и ведущий производитель ветеринарных препаратов Группа Компаний «ВИК» при поддержке Росптицесоюза.



Конференцию откроют Президент Росптицесоюза, академики Владимир Иванович Фисинин и генеральный директор «МЕГАМИКС» Василий Фризен.



Главная особенность VI конференции — это отдельная секция для индейководов, главным гостем которой будет ведущий специалист в области содержания и выращивания индейки, доктор биологических наук из Франции.



Участники конференции услышат 20 докладов на самые острые темы птицеводства: проблемы аналитики кормового сырья, снижение рисков с помощью внедрения системы контроля качества на предприятии, производство функциональных яиц, внедрение системы прослеживаемости, основные аспекты микроклимата и другие.



Ожидается, что в работе конференции примут участие более 250 специалистов из России и зарубежья, в том числе владельцы ведущих птицефабрик и фермерских хозяйств, производственных комплексов.



Во второй день для участников конференции запланировано посещение на крупнейший премиксный завод в Европе, открытый в 2016 году. В ходе посещения завода участники конференции смогут ознакомиться с самой эффективной в отрасли системой контроля качества, посетить ведущий российский Аналитический центр кормовых добавок и ознакомиться с современным производством премиксов.

