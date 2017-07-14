На стенде были представлены бункеры-перегрузчики зерна и зерноупаковочные машины МЗУ производства «Лилиани». Также в деловой программе представитель компании выступил с докладом на тему оптимизации парка техники за счет инновационных технологий.







Сельскохозяйственная выставка «Агрофест НН — 2017» прошла в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области на территории ГБОУ СПО «Работкинский аграрный колледж». Организатором выступило министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.



Продукция «Лилиани» на выставке была представлена:



- зерновыми бункерами-перегрузчиками БП 22/28;



- зерноупаковочными машинами МЗУ с верхней и нижней загрузкой.







Российские аграрии активно интересуются новыми технологиями в сфере АПК и готовы внедрять современные подходы к работе уже сейчас. Свидетельством этому явился тот факт, что вся техника с экспозиции была куплена и прямо с выставки отправилась в клиентские хозяйства.



Местные СМИ не обошли вниманием тему инноваций, и прямо на стенде «МирАгро» побеседовали с клиентами и руководством о том, почему выбирают технику «Лилиани». Подробности в репортаже с места события:



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В рамках деловой программы мероприятия руководитель отдела маркетинга ООО «Лилиани» Денис Поваляев представил доклад на тему «Оптимизация парка техники за счет 3-х звенной технологии», в котором осветил суть 3-х звенных систем уборки и сева с применением бункеров-перегрузчиков. Также были приведены результаты демонстрационных испытаний в ряде хозяйств за 2016 год, которые показали, что 3-х звенная уборка с применением бункеров-перегрузчиков гарантированно повышает производительность комбайнов в среднем на 35%.











Аналогичного эффекта можно достичь на севе, применяя бункеры для скоростной загрузки сеялок. Подтверждением этому также послужили результаты демонстрационных испытаний 2016 года на посевной. Там производительность посевных комплексов выросла в среднем на 30%.







Полностью доклад Дениса Поваляева.

