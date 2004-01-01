John Deere является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, предлагая полную линейку оборудования: от самоходных машин любого назначения до прицепных и навесных орудий. Сотрудничество с компанией Väderstad, уже давно хорошо зарекомендовавшей себя на рынке, позволит расширить портфолио посевного и почвообрабатывающего оборудования.



Вся продукция Väderstad будет по-прежнему производиться под брендом торговой марки Väderstad. Партнерские отношения согласованы по следующим направлениям: маркетинг, обучение, сервисная поддержка и финансовые услуги. Компании — партнеры также будут совместно проводить все необходимые испытания, гарантируя идеальную совместимость тракторов John Deere с орудиями Väderstad, в том числе интеграцию во все интеллектуальные системы John Deere.



«Данное партнерство позволит дилерам John Deere предлагать более полную линейку высококачественного прицепного оборудования российским и украинским фермерам», — говорит Крис Виггер, вице-президент по продажам и маркетингу Региона 2. Расширенный модельный ряд обеспечит решение любых, даже самых сложных и разнообразных задач.

