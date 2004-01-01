На мероприятии участники получили самую актуальную информацию об инновациях в птицеводстве: узнали о путях оптимизации и повышения рентабельности производства, организации биологической защиты, а также об управлении рецептами кормления кур-несушек.



В семинаре приняли участие представители крупнейших птицефабрик России, совокупный объем производства которых составляет около 10% от общего производства яйца в России.



В первый день мероприятия перед участниками семинара с приветственным словом выступил генеральный директор птицефабрикии ТОО «Жас-Канат 2006» Кайрат Алимбаевич Маишев. После приветствия руководителя птицефабрики представители «Коудайс МКорма»: главный технолог по яичному птицеводству Э. Н.Тимофеева, специалист по микроклимату М. Н.Калинин и ведущий специалист по птицеводству Н. Н.Маркелова — представили участникам семинара свои доклады, посвященные оптимизации и повышению рентабельности производства в яичном птицеводстве, снижению технологического боя яиц кур при использовании электронного яйца и технологическим особенностям содержания кур-несушек белых кроссов соответственно. Гости семинара высоко оценили практически ориентированные рекомендации, представленные в ходе выступлений специалистов «Коудайс МКорма».







В ходе второго дня семинара участники мероприятия посетили самую крупную и современную птицефабрику Казахстана — ТОО «Жас-Канат 2006». Заместитель генерального директора птицефабрики Александр Юрьевич Коростылев со специальной смотровой площадки предприятия показал гостям производственные помещения разного хозяйственного назначения. Затем участники семинара осмотрели яйцесклад, где работники птицефабрики на высокотехнологичном японском сортировочном оборудовании проводят отбор технологического брака и упаковку пищевого яйца. Посетители высоко оценили оптимальный микроклимат в производственных корпусах, образцовые ветеринарно-санитарные условия всех помещений и хорошее физиологическое состояние птицы. По завершении обхода птицефабрики директор по производству Дмитрий Анатольевич Мосолов и главный ветеринарный врач Галиаскаров Ринат Шарипович ответили на многочисленные вопросы участников семинара, касающиеся технологии применения высокоэффективных премиксов в кормлении. Также в рамках программы второго дня наши партнеры — компании ООО «Мисма» и АО «Хювефарма» — представили участникам семинара свои презентации.



Кроме того, в течение двух дней семинара продолжалась работа дискуссионного клуба, завершившаяся уже после окончания официальной программы в неформальной обстановке.



Завершая программу мероприятия, директор ТОО «Жас-Канат 2006» Кайрат Алимбаевич Маишев поблагодарил участников семинара, отметив важность обмена опытом между партнерами и коллегами для дальнейшего развития птицеводства и развития взаимодействия предприятий на международном уровне.

