Мероприятие прошло в формате дня поля. С приветственным словом выступили губернатор Орловской области Вадим Потомский, который и дал старт уборочной страде, и глава Орловского представительства «Щелково Агрохим» Петр Матвейчук.







Также на поле прошел демонстрационный показ техники. В том числе был продемонстрирован в работе бункер-перегрузчик «Лилиани» БП 25/31, приобретенный ООО «Дубовицкое», которое с этого года внедряет у себя 3-х звенную систему уборки.







Петр Матвейчук презентовал гостям мероприятия новую машину и рассказал о том, почему выбор был сделан именно в пользу техники ростовского завода.







На демонстрации бункер работал в связке с тремя комбайнами Acros.





