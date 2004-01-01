Компания «Лилиани» приняла участие в Старте уборочной кампании в Орловской области
Торжественный старт уборочных работ сельхозсезона 2017 прошел в ООО «Дубовицкое», опытном хозяйстве АО «Щелково Агрохим», 25 июля 2017 года. В мероприятии принял участие губернатор Орловской области Вадим Потомский. Ростовская компания «Лилиани» представила на Орловщине инновационные технологии уборки, сева, хранения и перевалки зернаИюль 2017
Мероприятие прошло в формате дня поля. С приветственным словом выступили губернатор Орловской области Вадим Потомский, который и дал старт уборочной страде, и глава Орловского представительства «Щелково Агрохим» Петр Матвейчук.
Также на поле прошел демонстрационный показ техники. В том числе был продемонстрирован в работе бункер-перегрузчик «Лилиани» БП 25/31, приобретенный ООО «Дубовицкое», которое с этого года внедряет у себя 3-х звенную систему уборки.
Петр Матвейчук презентовал гостям мероприятия новую машину и рассказал о том, почему выбор был сделан именно в пользу техники ростовского завода.
На демонстрации бункер работал в связке с тремя комбайнами Acros.
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