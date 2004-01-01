Учитывая текущие непростые погодные условия, данные результаты однозначно положительные. Во многом они — итог слаженной работы аграриев в ходе весенне-полевых работ и на обмолоте, четкого соблюдения агротехнологий.



Большую часть успеха обеспечила оснащенность хозяйств современной высокопроизводительной техникой, такой как комбайны серий ACROS и TORUM производства Ростсельмаш.



На текущий момент в тесной кооперации с официальными дилерами (Югагромаш, Техноком, Югпром) Ростсельмаш в этом сезоне уже поставил в хозяйства Дона более 500 зерноуборочных комбайнов и еще несколько сотен ед. техники другого назначения. На Кубань также было поставлено более 250 комбайнов. Работа каждой машины сопровождается поддержкой от сервисных служб.



Активное обновление и укрепление парков хозяйств в ЮФО позволяет добиваться достойных результатов, получать более качественное зерно. В частности, именно об этом шла речь во время визита Губернатора Ростовской области Василия Голубева в Веселовский район, где он лично принял участие в уборочной кампании за рулем комбайна ACROS 595.



Сегодня власти регионов ставят задачу сохранить взятый темп уборки до конца идущей страды, а после небольшой передышки с таким же темпом войти в уборку поздних культур. Для ее выполнения основополагающим фактором по-прежнему остается достаточное техническое обеспечение сельхозтоваропроизводителей.



Ожидается, что до конца сезона аграриям южного региона поступит еще порядка 100 уборочных машин Ростсельмаш. В основном, это будут комбайны, учитывающие в своей комплектации агротехнологические особенности уборки риса, подсолнечника и кукурузы.



Также сельхозтоваропроизводители Дона и Кубани планируют приобрести несколько десятков тракторов Ростсельмаш, преимущественно модели 2375. На данные машины действует особая цена, что делает данное предложение практически безальтернативным в сравнении с аналогами.

