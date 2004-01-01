Организаторами мероприятия выступили Национальный Союз зернопроизводителей и Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции при поддержке Правительства Саратовской области и министерства сельского хозяйства Саратовской области.



Участниками конференции стали российские и зарубежные представители всех звеньев технологического процесса возделывания и уборки зерновых и масличных культур, научно исследовательских институтов, селекционеров, семеноводческих хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей и производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.



Заместителем министра сельского хозяйства области Светланой Ундровой была отмечена актуальность и важность проведения данного мероприятия на территории Саратовской области, как передового региона по развитию современного растениеводства в Приволжском федеральном округе.



На конференции были рассмотрены вопросы по импортозамещению и основным проблемам отечественного АПК, Пекинской программы 2012−2017 гг. — экспорта зерна в страны ШОС, фундаментального и технического анализа рынка зерновых и масличных культур.



Докладчиками были отмечены потенциальные возможности развития растениеводства на территории Саратовской области, сделаны экспертные оценки по прогнозным ценам на урожай в 2017 году.



В рамках конференции гости смогли увидеть в действии весь модельный ряд высокоэффективных тракторов и комбайнов DEUTZ-FAHR, представленных на российском рынке, а также протестировать технику в полевых условиях. В работе с навесным оборудованием Amazone и Mascar были показаны тракторы Agrotron 9340 TTV мощностью 336 л. с., Agrotron X720 мощностью 275 л. с., Agrotron L720 мощностью 220 л. с.Agrotron 7210 TTV мощностью 210 л. с., Agrotron 180 мощностью 179 л. с., Agrotron M620 мощностью 166 л. с., Agrofarm 115G мощностью 115 л. с., Agrolux 4.80 мощностью 81,3 л. с. и Agroplus F410 мощностью 85 л. с., а также зерноуборочные комбайны DEUTZ-FAHR 6090 и 6095 HTS мощностью 334 и 395 л. с. соответственно. Представленные тракторы и комбайны DEUTZ-FAHR вызвали неподдельный интерес сельхозтоваропроизводителей региона.



По итогам мероприятия состоялось торжественное награждение саратовских сельхозтоваропроизводителей грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Комитета Государственной думы по аграрным вопросам за вклад, внесённый в развитие сельского хозяйства. Грамоты Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сельхозтоваропроизводителям вручил член Совета Федерации ФС РФ Олег АЛЕКСЕЕВ.



— Сегодня участники конференции получили очень важную информацию, в том числе о том, какие отношения формируются внутри аграрной отрасли с участием отраслевых союзов, представителей органов власти в лице правительства Саратовской области, — прокомментировал итоги конференции Олег Алексеев. — И уже можно сказать, что вокруг аграриев собралась хорошая, крепкая семья. Мы обмениваемся опытом, делимся идеями, помогаем друг другу, обсуждаем все вопросы. Сегодняшнее мероприятие ещё раз подтверждают, как сейчас модернизируется техника, идёт её обновление с учётом требований сельхозтоваропроизводителей.

