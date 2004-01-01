Перенос производства модели на основную производственную площадку позволил снизить стоимость трактора для сельхозпроизводителей России и стран СНГ. Теперь тракторы модели 2375 производства Ростсельмаш аграрии могут приобретать по программам софинансирования, субсидирования и льготного кредитования.



Трактор, являющийся одним из лучших на дисковании, вспашке, глубоком рыхлении, можно приобрести по госпрограмме по цене от 12 109 600 рублей. Сегодня

у аграриев есть возможность купить трактор 2375 по ещё более низкой цене — в настоящее время действует специальное предложение — на покупке трактора можно сэкономить до трех млн рублей.



Специальная скидка будет действовать в течение всего августа. На сегодняшний день это одна из самых низких цен на машины данного класса. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к дилеру в Вашем регионе.

