Из интервью с героем стало известно, что он является поклонником игры уже 6 лет, на его счету более 45 тысяч боев. В сельском хозяйстве Юрий работает более 20 лет, являясь потомственным механизатором.







- Как только я узнал о том, что любимому «Миру Танков» исполняется 7 лет, сразу решил, что хочу поздравить игру как-то необычно, я долго думал — так появилась идея — возделать ее логотип на поле. Я обратился в Варгейминг и на Ростсельмаш . Сотрудники компаний сразу положительно ответили, так как моя задумка пришлась им по душе. И вот, мы это спланировали и всё сделали. Это здорово — работать с профессионалами, — прокомментировал Юрий Белых. — Когда играешь, побеждаешь в боях — испытываешь много позитивных эмоций. Потому без подарка в такой день просто не обойтись!







Для возделывания поля был выбран трактор модели 2375 из парка хозяйства, в котором работает Юрий.



- Тракторы — это целая наука. Я и на маломощных могу, и на 500-сильных работаю. Трактор 2375 от Ростсельмаш мне очень нравится, надежный, мощный, удобный в обслуживании. Работаю

на нем также, как и играю — с большим удовольствием, — прокомментировал Юрий. Я с детства увлекался серьезной техникой, мне нравится и на танках играть, и на агромашинах в жизни трудиться. Работаю, как правило, играючи, в охотку всегда.



<br />

Для создания логотипа размером 158*216 метров потребовалось около 3-х дней и более 36 часов работы. «Мы все тут работаем в сельском хозяйстве. Для реализации моей идеи у меня все было: большое поле, отличный трактор и горячее желание», — говорит Юрий, — «Как по мне — получилось неплохо!».