Побеждай вместе с Ростсельмаш!
В день рождения самой популярной многопользовательской онлайн-игры — World of Tanks — механизатор из Белоглининского района Краснодарского края Юрий Белых возделал на своем поле логотип проекта при помощи трактора модели 2375 производства РостсельмашАвгуст 2017
Из интервью с героем стало известно, что он является поклонником игры уже 6 лет, на его счету более 45 тысяч боев. В сельском хозяйстве Юрий работает более 20 лет, являясь потомственным механизатором.
- Как только я узнал о том, что любимому «Миру Танков» исполняется 7 лет, сразу решил, что хочу поздравить игру как-то необычно, я долго думал — так появилась идея — возделать ее логотип на поле. Я обратился в Варгейминг и на Ростсельмаш. Сотрудники компаний сразу положительно ответили, так как моя задумка пришлась им по душе. И вот, мы это спланировали и всё сделали. Это здорово — работать с профессионалами, — прокомментировал Юрий Белых. — Когда играешь, побеждаешь в боях — испытываешь много позитивных эмоций. Потому без подарка в такой день просто не обойтись!
Для возделывания поля был выбран трактор модели 2375 из парка хозяйства, в котором работает Юрий.
- Тракторы — это целая наука. Я и на маломощных могу, и на 500-сильных работаю. Трактор 2375 от Ростсельмаш мне очень нравится, надежный, мощный, удобный в обслуживании. Работаю
на нем также, как и играю — с большим удовольствием, — прокомментировал Юрий. Я с детства увлекался серьезной техникой, мне нравится и на танках играть, и на агромашинах в жизни трудиться. Работаю, как правило, играючи, в охотку всегда.
1 комментарий
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киррилл мельников11 августа, 12:42
управлять трактором-это наука но так управлять это настоящее мастерство!!!!!! очень четкий знак получился как на картинке под линеечку рисовали! !!! я тоже так хотел бы! побольше таких специалистов бы в нашей стране
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