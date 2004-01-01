Чем примечательна данная модель для рынка России? В чем ее актуальность?



Это единственный трактор 4-го тягового класса, действительно производимый в России. В 9 цехах Петербургского тракторного завода осуществляется литье из металла и пластика, механообработка, сварка, испытание узлов и агрегатов и окончательная сборка техники.



Данный трактор будет востребован рынком. Многие годы крупные фермеры были вынуждены приобретать либо сразу несколько маломощных тракторов, либо один, но слишком энергонасыщенный и дорогой для них трактор. КИРОВЕЦ К-424 идеально покажет свою эффективность и окупаемость в фермерских хозяйств от 500 га до 2000 га. Придется по вкусу он и крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи частых перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном мелкоконтурные.



К преимуществам новой машины можно отнести современный тихий экономичный рядный 6-ти цилиндровый турбодизель Ярославского моторного завода с электронным управлением, соответствующий экологическому стандарту Stage IIIa, современную автоматическую КП и габаритные размеры, позволяющие передвигаться по дорогам общего пользования без специального разрешения.



Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора К-424, маятниковое прицепное устройство, мультилифт, регулируемый по высоте, задняя сельхознавеска категории III обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями.



Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях.



Нужно отметить, что в модели К-424 эргономика кабины, уровень шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного, а автомобильного стандарта.



С новым трактором можно ознакомиться и даже провести его тест-драйв на площадках у официальных дилеров АО «Петербургский тракторный завод». Для первых покупателей — специальные условия приобретения.

