КИРОВЕЦ — теперь 240 л. с.
В августе 2017 года Петербургский тракторный завод запускает в серийное производство новую модель тракторов КИРОВЕЦ — К-424 мощностью 240 л. с.Август 2017
Чем примечательна данная модель для рынка России? В чем ее актуальность?
Это единственный трактор 4-го тягового класса, действительно производимый в России. В 9 цехах Петербургского тракторного завода осуществляется литье из металла и пластика, механообработка, сварка, испытание узлов и агрегатов и окончательная сборка техники.
Данный трактор будет востребован рынком. Многие годы крупные фермеры были вынуждены приобретать либо сразу несколько маломощных тракторов, либо один, но слишком энергонасыщенный и дорогой для них трактор. КИРОВЕЦ К-424 идеально покажет свою эффективность и окупаемость в фермерских хозяйств от 500 га до 2000 га. Придется по вкусу он и крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи частых перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном мелкоконтурные.
К преимуществам новой машины можно отнести современный тихий экономичный рядный 6-ти цилиндровый турбодизель Ярославского моторного завода с электронным управлением, соответствующий экологическому стандарту Stage IIIa, современную автоматическую КП и габаритные размеры, позволяющие передвигаться по дорогам общего пользования без специального разрешения.
Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора К-424, маятниковое прицепное устройство, мультилифт, регулируемый по высоте, задняя сельхознавеска категории III обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями.
Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях.
Нужно отметить, что в модели К-424 эргономика кабины, уровень шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного, а автомобильного стандарта.
С новым трактором можно ознакомиться и даже провести его тест-драйв на площадках у официальных дилеров АО «Петербургский тракторный завод». Для первых покупателей — специальные условия приобретения.
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