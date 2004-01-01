Саммит «АГРОИНВЕСТ — Россия 2017» станет логическим продолжением конструктивного диалога, который состоялся 11 июля 2017 года в Государственной Думе на парламентских слушаниях на тему: «Приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса».



На одной площадке соберутся представители законодательной и исполнительной власти РФ, а также ведущих сельскохозяйственных регионов России, бизнес-лидеры аграрного рынка, руководители банковского сектора и инвестиционных структур, известные представители экспертного сообщества. Участники Саммита подведут итоги деятельности сельского хозяйства России за 2017 год, наметят приоритетные направления развития АПК на ближайшую перспективу и определят критические факторы, влияющие на привлечение инвестиций и на повышение инвестиционной привлекательности российского аграрного сектора экономики.



Свое участие в мероприятии уже подтвердил ряд крупных российских и зарубежных агрохолдингов. Так, Интеллектуальным партнером Саммита выступит международная аудиторско-консалтинговая компания КПМГ, соорганизатором сессии, посвященной проектам государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, станет «Инфраструктурный клуб» (InfraClub), партнером сессии, посвященной частным инвестициям в агросектор, -консалтинговая компания «Агроинвестсервис».



Авторитетные спикеры затронут наиболее значимые для сельскохозяйственной отрасли вопросы. Среди участников Пленарного заседания «Актуальные вопросы финансирования аграрного сектора и привлечения инвестиций» — председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, руководитель московского представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Евгения Серова, руководитель практики по работе с компаниями АПК в России и СНГ компании КПМГ Виталий Шеремет, генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов и другие ведущие эксперты отрасли.



Работа Саммита пройдет в форме интерактивных сессий, фокусными темами которых станут вопросы финансирования аграрного сектора РФ и привлечения инвестиций, управление инвестиционными рисками и государственная поддержка для продвижения продукции сельхозпереработки на внешние рынки, частные инвестиции в АПК и управление доходностью, локализация производства сельхозтехники, проекты ГЧП в сельском хозяйстве, состояние и развитие молочной отрасли и рынка зерна, инновационные технологии в агросекторе.



«Стратегическая цель привлечения инвестиций в аграрный сектор и переработку сельхозпродукции состоит в обеспечении прежде всего собственного населения России качественными, полноценными и сбалансированными по питательной ценности, а также доступными в финансовом отношении широким слоям населения продуктами питания, а также выход на внешние рынки и их завоевание», — отмечает председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин.



«Мы видим, что за последние годы было реализовано несколько значимых проектов, способствовавших развитию сельского хозяйства, — говорит руководитель практики по работе с компаниями АПК в России и СНГ компании КПМГ Виталий Шеремет. — Сейчас важно, чтобы бизнес и государство объединили свои усилия по укреплению позиций АПК. Есть ряд важных вопросов в отрасли, которые не смогут разрешиться без конструктивного диалога, поэтому данное мероприятие станет отличной площадкой для открытой и продуктивной дискуссии».



В программе Саммита — пленарное заседание и шесть тематических сессий. Зарегистрироваться и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте www.pibd.ru

и по телефонам Оргкомитета:



Екатерина Болмасова, Менеджер проекта, Тел:. +7 (962) 920-31-40 , E-mail: bolmasova@wentech-group.ru



Александр Ящук, Тел: +7 (495) 988-25-53 , E-mail: yaschuk@wentech-group.ru





