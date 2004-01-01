Сейчас, когда принято решение об увеличении годового объема производства агромашин, компания начинает прием на работу дополнительного штата.



Необходимо напомнить, что в декабре 2016 года на Ростсельмаш повышали заработную плату рабочих основного производства. В текущем году компания также провела очередное повышение заработной платы. По наиболее востребованным на предприятии профессиям. Более 5 000 рабочих основного и вспомогательного производства смогли выйти на больший доход. В итоге ежемесячный заработок рабочих вырос на 40−50 процентов и составлял от 25 до 55 тысяч рублей.



- Перед нашей компанией стоят большие задачи по выпуску сельхозтехники, — говорит директор службы персонала Денис Радионов. — Уже в текущем сельхозгоду производственный план расширен более чем на 30 процентов. К тому же в будущем году будет идти освоение серийного выпуска новых моделей техники. Качественно справиться с поставленными задачами может только профессиональный сплоченный коллектив, нацеленный на общий результат. И один из главных стимулов для работника — уверенность в завтрашнем дне, понимание, что его вклад в общее дело оценивается по достоинству. Учитывая основные направления развития компании в ближайшем будущем, мы ведем активный набор специалистов и руководителей среднего звена. В первую очередь, это мастера производственных участков, инженеры по качеству, инженеры по подготовке производства, диспетчеры, инженеры-технологи и инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам. В целом в группе компаний Ростсельмаш сегодня работает порядка 11 500 человек. По сравнению с 2016 годом наш коллектив вырос на 700 человек.



Обозначенные задачи будут требовать от персонала максимальной отдачи, добросовестности и профессионализма в выполнении своей. На предприятии действует комплексная система оплаты труда, позволяющая обеспечивать максимальный уровень доходов своим работникам.



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