Деловая миссия включает в себя несколько взаимосвязанных мероприятий:



Международная зерновая торговая конференция;



Экспозиция российских участников Деловой миссии;



Проведение много- и двусторонних переговоров и встреч представителей органов государственной власти и управления России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и бизнес -сообщества.



Цели:



Содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, расширению российского экспорта зерновых товаров и продукции их переработки, сотрудничеству в сфере торговли и инфраструктурного развития в области инноваций и инвестиций, создание условий для продвижения на международной арене образа России как одного из крупнейших производителей и надежного поставщиков зерна.



В конференции примут участие представители органов государственной власти как России, так и других стран.



Российский Зерновой Союз приглашает к участию руководителей компаний-операторов рынка зерна, переработчиков, сюрвейеров, финансовых и инвестиционных институтов из России, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Кореи, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Японии, других стран.



Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607-82-85 , +7 (499) 975-53-57 ;



e-mail: rzs@grun.ru

