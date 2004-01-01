Международная конференция «Россия и зерновой рынок Юго-Восточной Азии: перспективы развития торговли»
Российский Зерновой Союз совместно с Российским Экспортным Центром возобновляет Международную конференцию «Россия и зерновой рынок Юго-Восточной Азии: перспективы развития торговли», которая проходила в 2010 и в 2012гг. в Сингапуре (Деловую миссии производителей зерновой продукции в городе Сингапур 21−23 февраля 2018 г.)Август 2017
Деловая миссия включает в себя несколько взаимосвязанных мероприятий:
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Международная зерновая торговая конференция;
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Экспозиция российских участников Деловой миссии;
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Проведение много- и двусторонних переговоров и встреч представителей органов государственной власти и управления России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и бизнес -сообщества.
Цели:
Содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, расширению российского экспорта зерновых товаров и продукции их переработки, сотрудничеству в сфере торговли и инфраструктурного развития в области инноваций и инвестиций, создание условий для продвижения на международной арене образа России как одного из крупнейших производителей и надежного поставщиков зерна.
В конференции примут участие представители органов государственной власти как России, так и других стран.
Российский Зерновой Союз приглашает к участию руководителей компаний-операторов рынка зерна, переработчиков, сюрвейеров, финансовых и инвестиционных институтов из России, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Кореи, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Японии, других стран.
Российский Зерновой Союз:
e-mail: rzs@grun.ru
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