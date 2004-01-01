Фото: ptice-fabrika45.ru
Продается производственно-имущественный комплекс неработающей птицефабрики в г. Далматово Курганской области
12 августа Минэкономразвития РФ включило Далматово в 11 моногородов с территорий опережающего социально-экономического развития. Инвесторы получают льготы по налогам, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фондыАвгуст 2017
Общая площадь земельного участка 21 га, площадь всех сооружений 14898 кв. м.
Идеальные подъездные пути.
Равноудален от Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени: 164 — 253 км.
1 000 кВт мощность
На территории фабрики находятся:
- 2 своих ТП
- 2 водонапорные башни
- Собственник — 1 физ. лицо.
Подробнее: www.ptice-fabrika45.ru 8 (951)234−03−53
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