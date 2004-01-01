Продается производственно-имущественный комплекс неработающей птицефабрики в г. Далматово Курганской области

12 августа Минэкономразвития РФ включило Далматово в 11 моногородов с территорий опережающего социально-экономического развития. Инвесторы получают льготы по налогам, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды