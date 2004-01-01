Общая площадь земельного участка 21 га, площадь всех сооружений 14898 кв. м.

Идеальные подъездные пути.

Равноудален от Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени: 164 — 253 км.

1 000 кВт мощность

На территории фабрики находятся:

  • 2 своих ТП
  • 2 водонапорные башни
  • Собственник — 1 физ. лицо.

Подробнее: www.ptice-fabrika45.ru 8 (951)234−03−53