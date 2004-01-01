Ключевая тема конференции этого года — биржевые торги полным спектром минеральных удобрений.



В целом идея не нова: первую попытку торговать удобрениями на бирже российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 году, однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России. По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям — получать объективную информацию при проведении договорной компании. Первые торги должны состояться на СПбМТСБ уже в декабре текущего года.



Готов ли российский рынок удобрений вступить на биржевой путь? Поспособствует ли это повышению прозрачности рыночных отношений? Какие механизмы защиты от перекупщиков необходимо предварительно выработать? Насколько потребители заинтересованы в работе через биржу? За счет чего будет обеспечиваться ликвидность? Как будут соотноситься биржевые цены и ценовой потолок внутреннего рынка? Эти и другие вопросы предлагаем обсудить в рамках конференции «Минеральные удобрения 2017».



Кроме того, на мероприятии будут рассматриваться традиционные темы:



Ситуация на российском и мировом рынках минеральных удобрений.

Новые и недавно запущенные проекты в отрасли.

Прогрессивные технологии и технологические решения.

Государственная политика развития сельского хозяйства.