Познакомиться с аграрными достижениями Брянской области приехали представители предприятий Белоруссии и других областей России, выпускающие удобрения, агротехнику, а также механизмы для переработки сельхозпродукции.

Помимо выставочной экспозиции сельхозтехники, на дне поля были представлены более 200 различных компаний, занимающихся средствами защиты растений, семеноводческие фирмы, компании, предлагающие минеральные и органические удобрения, фабрики, выпускающие упаковку для готовой продукции, средства автоматизации массового производства, а также крупные агрохолдинги, занимающие все более прочные позиции на Российском рынке.

Гостями мероприятия стали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, а также депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Николай Валуев. Они были приятно впечатлены темпами развития сельхоз отрасли в Брянской области.

Для гостей «Дня поля» был организован «Фермерский рынок», где гости могли попробовать молочную, мясную и хлебопекарную продукцию местного производства. Для зрителей на сцене был организован концерт силами брянских и белорусских коллективов.

По соседству со стендами участников и выставкой сельскохозяйственной техники, расположились опытные поля, где можно было ознакомиться с достижениями российских селекционеров, воочию увидеть различия между гибридами, а также оценить результаты применения средств защиты растений от ведущих химических компаний. Среди культур на полях были представлены кукуруза, соя, пшеница и овес.

Компания DuPont совместно с компанией Pioneer продемонстрировала результаты применения средств защиты растений для кукурузы, сои и пшеницы, а также новые гибриды кукурузы.

Силами сотрудников компании, были заложены испытания таких гербицидов, как Кордус® Плюс, Калибр® и Хармони® Классик.

Препарат Кордус® Плюс применялся в фазу развития культуры 5 листьев. Обработка проводилась 16 мая 2017 года. Препарат применялся в препаративной форме ВДГ в норме расхода 0,44 кг/га совместно с ПАВ Тренд® 90 В норме расхода 0,2 л/га.

Гербицид Калибр® применялся на озимой пшенице в норме расхода 50 г/га совместно с ПАВ Тренд-90 В норме применения 200 мл. Препарат показал высокую биологическую эффективность в борьбе с такими сорняками, как: Марь белая, Пикульник обыкновенный, Осот полевой.

Гербицид Хармони® Классик, предназначенный специально для контроля однолетних и многолетних широколиственных сорняков на культуре сои, применялся в норме расхода 35 г/га и применялся в фазу первого тройчатого листа сои, в ранние фазы роста сорняков совместно с ПАВ Тренд® 90 В норме применения 200 мл/га, что позволило эффективно бороться с Марью белой, Осотом полевым, Щирицей и Полынью обыкновенной.

Команда ООО «Дюпон Наука и Технологии» получила множество вопросов, на которые дала развёрнутые ответы и консультации клиентам и потенциальным покупателям. Сотрудники компании в регионе провели ряд важных встреч и переговоров, дали советы агрономам местных хозяйств и пообщались с представителями конкурирующих компаний, представленных на мероприятии.