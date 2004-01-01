Поиск и подбор специалистов для аграриев
Одно из ключевых направлений Кадрового Агентства EXECTLY («Время HR») подбор специалистов для агропромышленных компанийСентябрь 2017
На рынке кадровых услуг с 2008 года. Являемся Членом Национального Союза Свиноводов, а также партнером; Национального Союза Производителей Говядины, Национальной Ассоциации Скотопромышленников, Российского Птицеводческого союза.
Почему стоит работать с нами?
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Собственная база узконаправленных специалистов в отраслях: Свиноводство, Птицеводство, КРС, Мясопереработка, Растениеводство, Семеноводство, Минеральные удобрения и защита растений
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Профессиональные консультанты, знающие специфику АПК с опытом работы в сельском хозяйстве
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Предоставление полного спектра услуг (подбор персонала, тренинги, нормирование труда, аутплейсмент, оценка персонала)
- Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Более подробная информация на наших сайтах www.vremya-hr.su и www.exectly.ru
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