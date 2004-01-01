На рынке кадровых услуг с 2008 года. Являемся Членом Национального Союза Свиноводов, а также партнером; Национального Союза Производителей Говядины, Национальной Ассоциации Скотопромышленников, Российского Птицеводческого союза.



Почему стоит работать с нами?







Собственная база узконаправленных специалистов в отраслях: Свиноводство, Птицеводство, КРС, Мясопереработка, Растениеводство, Семеноводство, Минеральные удобрения и защита растений



Профессиональные консультанты, знающие специфику АПК с опытом работы в сельском хозяйстве



Предоставление полного спектра услуг (подбор персонала, тренинги, нормирование труда, аутплейсмент, оценка персонала)



Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

Более подробная информация на наших сайтах www.vremya-hr.su и www.exectly.ru

