Глубокая переработка зерна и промышленная биотехнология — в центре внимания на Форуме «Грэйнтек-2017»
Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20−25 лет — актуальные темы международного Форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек-2017»Сентябрь 2017
Форум и выставка «Грэйнтек- 2017» состоится в Москве 15−16 ноября 2017 года. Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) при поддержке Российской Технологической Платформы «Биоиндустрия и биоресурсы — Биотех 2030».
17 ноября 2017 года также пройдет технический семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.
Мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна, биоэкономики, ученые, специалисты автомобильной и нефтяной отраслей, сельского хозяйства, представители власти и научного сообщества соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии — производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.
Президент РФ Владимир Путин заявил в июле 2017 года, что «…биотехнологии являются одним из ключевых направлений развития в ближайшее время, наряду с цифровыми технологиями, с искусственным интеллектом. Я очень рассчитываю на то, что специалисты, работающие в этой сфере, в полном объеме реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Мы всячески будем им в этом помогать…».
Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты. «Такие заводы позволит сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы» — комментирует ситуацию Президент РБА Алексей Аблаев.
Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая:
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Биокластеры на базе заводов по глубокой переработке зерна.
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Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.
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Продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная
и т. д.), биопластики, биобутанол и другие химические вещества.
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Биоэтанол как топливо. Конверсия биоэтанола в «неподакцизные» продукты: ЕТБЭ, полиэтилен, бутадиен-1,3 (дивинил), каучуки,
и т. д.
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Технологии зеленой химии в химической и нефтяной промышленности.
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Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.
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Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.
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Практический опыт: представление проектов по глубокой переработке зерна.
В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Buhler, Vetterteс, Vogelbusch, Behn&Bates, Haver&Boecker, Novozymes, Alfa-Laval, ГосНИИГенетика и другие.
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