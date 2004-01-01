Форум и выставка «Грэйнтек- 2017» состоится в Москве 15−16 ноября 2017 года. Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) при поддержке Российской Технологической Платформы «Биоиндустрия и биоресурсы — Биотех 2030».



17 ноября 2017 года также пройдет технический семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.



Мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна, биоэкономики, ученые, специалисты автомобильной и нефтяной отраслей, сельского хозяйства, представители власти и научного сообщества соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии — производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.



Президент РФ Владимир Путин заявил в июле 2017 года, что «…биотехнологии являются одним из ключевых направлений развития в ближайшее время, наряду с цифровыми технологиями, с искусственным интеллектом. Я очень рассчитываю на то, что специалисты, работающие в этой сфере, в полном объеме реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Мы всячески будем им в этом помогать…».



Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты. «Такие заводы позволит сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы» — комментирует ситуацию Президент РБА Алексей Аблаев.



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая:



Биокластеры на базе заводов по глубокой переработке зерна.



Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.



Продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т. д. ), биопластики, биобутанол и другие химические вещества.



Биоэтанол как топливо. Конверсия биоэтанола в «неподакцизные» продукты: ЕТБЭ, полиэтилен, бутадиен-1,3 (дивинил), каучуки, и т. д.



Технологии зеленой химии в химической и нефтяной промышленности.



Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.



Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.



Практический опыт: представление проектов по глубокой переработке зерна.



В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Buhler, Vetterteс, Vogelbusch, Behn&Bates, Haver&Boecker, Novozymes, Alfa-Laval, ГосНИИГенетика и другие.

