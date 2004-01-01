В понедельник, 5 июня, группа из 18 участников Клуба Росс 140, сопровождаемая представителями команды ООО «Авиаген», приземлилась в Лондоне, где им предстояло провести целую неделю, полную товарищеского общения, обучения и обмена опытом.



Элитное членство в Клубе Росс 140

ООО «Авиаген», российское подразделение компании, учредило Клуб Росс 140 В 2013 году, для того чтобы поощрять своих клиентов, чьи родительские стада (РС) достигают топовых показателей.



Благодаря превосходному менеджменту, а также постоянной работе по улучшению продуктов линейки Росс, производственные результаты улучшаются из года в год, и все больше клиентов получают статус Золотого участника Клуба Росс 140, который присваивается компании, которая сумела получить более 145 цыплят на начальную несушку в одном стаде, а статусом Платинового участника предприятие награждается в том случае, когда планка в 140 цыплят на начальную несушку взята в целых пяти стадах.



На сегодняшний день 11 птицефабрик ООО «Авиаген» присоединились к этой элитной группе звёздных производителей. В этом году в тройку победителей вошли ГАП «Ресурс» (Южный) с результатом 150.20 цыплят на начальную несушку, АХ «Мираторг» — с 146.45 цыплят на начальную несушку и ОАО «Птицефабрика Пермская» — с 145.83 цыплят на начальную несушку. Более того, в этом году значительные высоты были достигнуты ООО «Каменская птицефабрика» (Платиновый участник) и ООО «Лиско Бройлер».



На настоящий момент рекордсменом Клуба Росс 140 является АО «Агрофирма «Октябрьская», достигшее впечатляющего результата в 157.23 цыплят на начальную несушку в 2016 году. Это пока самый высокий производственный показатель, когда-либо полученный клиентом ООО «Авиаген».



Неделя, полная полезной информации и новых знакомств

Недельный визит был организован с целью установить крепкий альянс между Aviagen и его клиентами, а также поделиться с ними полезной информацией, которая могла бы послужить залогом еще более впечатляющих успехов. Вместе они посетили Виндзорский замок, Букингемский дворец, Королевскую яхту «Britannia», Эдинбургский замок и прочие места, считающиеся визитной карточкой Великобритании.



Кроме осмотра достопримечательностей Лондона и Эдинбурга, ужинов и прочих развлечений, гости из России приняли участие в трех познавательных презентациях:



Презентация, раскрывающая особенности развития Британского рынка, представленная Региональным Коммерческим и Техническим менеджером Aviagen Аланом Томсоном, помогла присутствующим провести сравнительный анализ производственных показателей других регионов.



В ходе обзора научно-исследовательской работы Aviagen, сделанного Магнусом Сваландером, генеральным директором Британского подразделения Aviagen, у участников появилась возможность познакомиться с научно-исследовательскими планами Aviagen в работе над кроссом Росс.



Акош Клаус, ведущий специалист ветеринарной службы «Aviagen, сделал презентацию по биобезопасности и контролю качества, в которой подробно говорилось о том, как Aviagen защищает свои стада, внедряя программы биологической защиты и контроля качества. Компания всегда готова поделиться своими наработками и ноу-хау в вопросах биобезопасности, чтобы помочь клиентам уберечь стада от воздействия вредоносных патогенов.



Познавательный раздел завершился посещением «через стекло» фермы, в ходе которого у клиентов появилась возможность составить представление о том, как устроена птицеводческая площадка Aviagen в Великобритании.



Положительные результаты посещения

Судя по комментариям членов Клуба Росс 140 и команды ООО «Авиаген», в ходе посещения они смогли перенять бесценный опыт работы с родительским поголовьем, а также завязать новые полезные знакомства.



Марсель Янссен, технический директор Aviagen на территории Содружества Независимых Государств (СНГ), заметил: «Наши члены Клуба Росс 140 — это лучшее доказательство того, что родительское стадо Росс может достигать действительно впечатляющих производственных показателей. Мы очень ценим время, проведенное с клиентами в Великобритании. К тому же, нам очень важен их практический опыт, который мы используем в своей научно-исследовательской работе и при принятии стратегических решений. Клуб Росс 140 представляется мне огромным кораблем, на котором путешествуют друзья, и количество пассажиров, а также успех нашего совместного плавания, с каждым годом увеличивается.»



«Я считаю честью для своей компании занять место среди членов Клуба Росс 140 и иметь возможность получать уникальные предложения, доступные только им. Мы будем применять знания, обретенные во время этой поездки, для разработки новых стратегий менеджмента стада. Хотелось бы поблагодарить ООО «Авиаген» за столь прекрасно организованный визит», — сказал Александр Коновалов, директор Каменской птицефабрики. «Я уверен в одном: Росс — сильный кросс с действительно хорошим потенциалом, и мы очень рады быть частью семьи Росс».



Эдуард Тактаров, директор по продажам ООО «Авиаген», говорит, что после этой интересной и познавательной недели, проведенной с членами Клуба Росс 140 В Великобритании, он получил от них много положительных отзывов. «Члены Клуба Росс 140 очень горды своими результатами, и даже пытаются соревноваться друг с другом», — поясняет он. «Прошедший визит помог нам укрепить взаимоотношения с нашими ценными клиентами. Это была первая поездка подобного плана, однако, в будущем мы планируем устраивать такие выезды регулярно».

