Ключевым элементом этого комбайна с мощностью двигателя 530 л. с. является уже зарекомендовавший себя принцип работы серии SE — просеивание, вертикальное перемещение и ботвоотделение. Сегодня — это общепринятый стандарт одно- и двурядных уборочных бункерных комбайнов, который многократно себя оправдал. Требования потребителей повысить производительность 4-рядных систем по принципу серии SE до этого не удавалось реализовать из-за множества конструктивных препятствий.



Повышение производительности

VENTOR 4150 — это первый комбайн, который воплощает принцип работы SE в 4-рядных самоходных комбайнах с допуском к движению по дорогам и, при этом, увеличивает производительность в два раза по сравнению с 2-рядним SE. Ранее это было возможно только посредством деления потока продукта в сочетании с новаторским друсторонним откидным механизмом игольчатых сепарирующих устройств, благодаря чему ширина комбайна соответствовала нормам передвижения по дорогам.







Подкапывающее устройство VENTOR 4150 имеет ряд преимуществ. Больше не требуется энергоемкий ботвоудалитель, почва не уплотняется колесами, отсутствует образование комков посредством движущихся спереди колес. Благодаря TerraFloat обеспечивается распределение потока продукта по широкой поверхности уже на первом транспортере, что и способствует оптимальному просеиванию. Система Speedtronic автоматически регулирует сепарирующие устройства в зависимости от скорости, и благодаря этому, механизатор не тратит время на регулировки и может сосредоточиться на других функциях комбайна. С помощью инспекционных платформ, предусмотренных для 3 сотрудников, можно провести инспекцию картофеля перед тем как он передается в 15-тонный перегрузочный бункер.



Бережное обращение с продуктом и почвосбережение

Ходовая часть VENTOR 4150 предлагает также множество преимуществ на практике. Передвижение по смещенным колеям, так называемый бережный ход, обеспечивает проход по всей поверхности поля на колесах большого размера (спереди 900/70 R32, сзади: 900/60 R38) с минимальной частотой перекатов. Несмотря на смещение, которое заявлено на патент, соблюдается непрерывная, бережная передача продукта с первого на второй просеивающий транспортер.







С внутренним радиусом поворота 6,1 м VENTOR является намного маневреннее чем трактор с прицепным комбайном. Автоматическая система возврата колес в положение прямо и автоматическая компенсация наклона в серийной комплектации.



Особый комфорт

Из комфортной кабины механизатору предлагается оптимальный обзор подкапывающего устройства и благодаря системе управления ErgoDrive оптимальный доступ к регулировке функций. Новый пульт управления CCI 1200 размером 12,1″ с новой интуитивно управляемой операционной средой GDI обеспечивает отличный обзор всех функций и установок. Система видеонаблюдения Visual Protect, функции Coming-Home, MemoryControl для сохранения и чтения параметров работы, а также автопилот включены в серийное оснащение.



Всегда в поле зрения

VENTOR серийно оснащен новой цифровой видеосистемой наблюдения ProCam, которая состоит из двух современных широкоугольных камер с низким уровнем искажения и монитора с высоким разрешением и полиэкранным режимом. При использовании традиционных систем механизатор может наблюдать за задней частью посредством камеры заднего хода, но не может видеть задние боковые участки. Находящиеся в этих участках люди могут быть подвержены опасности, также возможны повреждения комбайна ветками деревьев или другими предметами. Несмотря на размер машины, с помощью системы видеоконтроля ProCam механизатору обеспечивается круговой обзор в 360 градусов вокруг машины.







На выставке Agritechnica 2017 комбайн VENTOR 4150 будет представлен в новом современном дизайне, и начиная с сезона 2018 года будет предложен к продаже.

