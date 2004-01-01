Организатором мероприятия выступает компания Ростсельмаш при поддержке Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». К участию приглашены руководители более 250 сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и агрохолдингов, специалисты околоотраслевых учреждений и эксперты, представители министерств и ведомств, депутаты верхней и нижней палат.



В программе форума — презентация широкой линейки техники, выпускаемой компанией Ростсельмаш. Участники мероприятия смогут уидеть статичную и полевую демонстрацию техники Ростсельмаш (в том числе в работе, широкий спектр выпускаемой продукции — от зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, до тракторов и опрыскивателей, оборудования для переработки и хранения зерна и др).



Все гости конференции смогут увидеть презентацию-премьеру новинки — компактного комбайна NOVA, выход которого отраслевые эксперты из стран Евросоюза уже назвали наиболее ожидаемым событием предстоящего сезона.



Также на демонстрационной площадке будет представлен трактор модели 2375, выпуск которого стартовал на производственной площадке в Ростов-на-Дону в минувшем сельхозгоду. Это высокотехнологичное и современное производство, мощности которого позволяют изготавливать до 1 500 единиц в год, что позволит удовлетворить существующий спрос российских аграриев в энергонасыщенных тракторах.



Вам будет интересно принять участие в предстоящем тест-драйве и убедиться в высоком качестве агромашин Ростсельмаш.

